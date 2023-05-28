Южнокорейцу, открывшему дверь самолета в воздухе, грозит 10 лет тюрьмы
По данным полиции, во время предварительного допроса 33-летний мужчина сказал следователям, что почувствовал удушье и попытался быстро покинуть самолет, пишет ABC News.
Двенадцать человек получили легкие ранения в пятницу после того, как он открыл дверь самолета Airbus A321-200 Asiana Airlines, в результате чего воздух попал в салон и напугал пассажиров. Некоторые свидетельствовали, что страдали от сильной боли в ушах и видели, как другие кричали и плакали.
На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как волосы пассажиров треплет воздух, дующий в салон.
Обычно двери аварийного выхода не могут быть открыты во время полета из-за разницы в давлении воздуха внутри и снаружи самолета. Но во время инцидента мужчине удалось открыть дверь, вероятно, потому, что самолет летел на малой высоте, готовясь к посадке, и, по словам официальных лиц Asiana Airlines, разницы в давлении не было.
Министерство транспорта сообщило, что самолет находился на высоте 213 метров, когда мужчина открыл дверь. Самолет готовился к посадке в Тэгу во время часового перелета с южного острова Чеджу с 200 пассажирами на борту. По данным Asiana Airlines, среди них были спортсмены-подростки, направлявшиеся на соревнования по легкой атлетике.