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Токаев о приглашении Лукашенко в союзное государство: По достоинству оценил его шутку

Токаев о приглашении Лукашенко в союзное государство: Я по достоинству оценил его шутку Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев 29 мая во время встречи с сельхозпроизводителями в Северо-Казахстанской области прокомментировал высказывание президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает Zakon.kz.

Глава Казахстана уточнил, что на днях президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Казахстану вступить в союзное государство.

"Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, Евразийский экономический союз".Касым-Жомарт Токаев

Также президент Казахстана высказался и о ядерном оружии.

"Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Мы остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, на встрече Токаев озвучил приоритеты деятельности ЕАЭС.

"В ЕАЭС надо, прежде всего, заниматься вопросами экономической интеграции, потом все остальное", – сказал он.

24 мая Касым-Жомарт Токаев выступил на Евразийском экономическом форуме в Москве. Тогда он обратил внимание, что внутри Евразийского экономического союза существует союзное государство России и Беларуси. И отметил, что при функционировании ЕАЭС это необходимо учитывать.

Позднее, 26 мая, пресс-секретарь президента Руслан Желдибай опубликовал комментарий на странице в Facebook касательно выступления Касым-Жомарта Токаева. В сообщении было сказано, что Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства.

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