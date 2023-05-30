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Как решился вопрос с жанаозенскими нефтяниками, рассказал глава Минэнерго

Как решился вопрос с жанаозенскими нефтяниками, рассказал глава Минэнерго Фото: pxhere
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства 30 мая рассказал, решился ли вопрос с нефтяниками из Жанаозена, которые устроили забастовку в Астане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алмасадам Саткалиев заявил, что работа продолжается. На сегодня, по его словам, уже достаточно большая работа проведена в части повышения тарифов, так называемых зарплат.

"По требованию представителей строительных и подрядных организаций "КазМунайГаз" перешел на режим проведения долгосрочных тендеров. То есть, теперь вот на эти подрядные работы на период трех и более лет будут осуществляться конкурс. Это обеспечит определенную стабильность для сотрудников строительных компании", – добавил он.

Также предполагается заключение с ними вот на этот период среднесрочных контрактов. Сейчас и компании "Озенмунайгаз" и "КазМунайГаз" совместно с местными исполнительными органами продолжают диалог с представителями отраслей.

Представители СМИ также поинтересовались, будет ли меняться руководство "Озенмунайгаза" на фоне выявленных якобы коррупционных нарушений.

"Мы ждем завершения работы госкомиссии, действительно официально было объявлено, что в рамках контроля и проверки процедур закупок, процедур приема на работу, других вопросов деятельности компании "Озенмунайгаз" были обнаружены серьезные нарушения. Вопросы кадровые относятся к компетенции акционера компании "КазМунайГаз". Но я думаю, безусловно, все замечания работы комиссии будут учтены. Безусловно нефтяная отрасль является локомотивом в развитии казахстанской экономики. Мы считаем, что зарплаты нефтяников, социальное положение должны находится во внимании компании "КазМунайГаз", фонда "Самрук Казына" и находится в соответствующем контроле госорганов", – резюмировал Саткалиев. 

10 апреля порядка 60 рабочих их Жанаозена приехали в Астану и начали пикетировать здание Министерства энергетики. Алмасадам Саткалиев 11мая заявил, что  этими людьми манипулируют и используют их.

20 апреля свою позицию озвучили нефтяники. 

27 апреля стало известно о нарушениях в "Озенмунайгазе" и подрядных организациях Жанаозена.

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