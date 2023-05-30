Лидер ХК "Барыс" Никита Михайлис перешел в "Металлург"

Российский хоккейный клуб "Металлург" и казахстанский форвард Никита Михайлис заключили контракт. Соглашение с 27-летним нападающим сборной Казахстана рассчитано на один год, сообщает Zakon.kz.

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Никита Михайлис большую часть своей карьеры провел в "Барысе", а начинал свой путь в профессиональном хоккее с команды "Барыс Астана-2", затем выступал за "Снежных Барсов", "Номад" и усть-каменогорское "Торпедо".

С 2014 года Михайлис начал привлекаться в "Барыс", постепенно став игроком основного состава. В сезоне 2021/22 Никита установил личный рекорд по очкам, набрав 46 (19+27) баллов. А уже в следующем году нападающий стал капитаном команды.

Помимо этого, форвард входил в состав сборной Казахстана, пройдя путь от команды U-18 до главной сборной. В прошлом сезоне КХЛ на счету Никиты Михайлиса 41 (15+26) результативный балл в 58 играх сезона, при показателе полезности "+3".

Также нападающий был капитаном "Барыса". Всего в КХЛ у Никиты Михайлиса 411 матчей и 221 (99+122) очко, при показателе полезности "+6", среднем времени на льду 14 минут и 49 секунд и 18.9 сменах за игру.

Никита Михайлис, как и Роман Старченко, стали лучшими хоккеистами из КХЛ на групповом этапе чемпионата мира-2023 в Латвии. Михайлис в семи матчах забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

Никита Михайлис присоединился к своему соотечественнику и коллеге по сборной Максиму Мухаметову, который неделю назад перешел в стан двукратных обладателей Кубка Гагарина.