Не мопед, не мотоцикл, а электро-пицца-цикл: как приняли закон о том, чего в законе нет

Поправки в закон "О дорожном движении", принятые Мажилисом, ни словом не упоминают электроскутеры. Те самые, на которых добрые молодцы из служб доставки без страха гоняют по "встречке" и на красный свет. Почему закон не регулирует вид транспорта, из-за которого принимался, пишет Zakon.kz.

Количество разнообразных транспортных средств индивидуальной мобильности – как правило, с электрическими двигателями – стремительно растет в последние годы во всем мире, в том числе и в Казахстане. Научно-техническая революция и маркетинговые буря и натиск.

За которыми, как всегда, не поспевает законодательство. Все эти новейшие виды ТС находятся вне правового поля: соответствующих дефиниций попросту не было в законе, а значит, электросамокаты и электроскутеры не подлежали государственной регистрации, и за нарушение ПДД их владельцы не несли наказание.

Ситуация давно требовала правового урегулирования, наконец, МВД разработало закон о дополнениях и изменениях, и 10 мая 2023 года Мажилис его принял. Однако результат не оправдал ожиданий общества.

Что касается электросамокатов, по ним хоть как-то определились. Хотя, конечно, не совсем понятно, как собираются администрировать ограничение их скорости на тротуарах в шесть километров час. Ведь исходя из содержания статьи 592 Кодекса РК об административных правонарушениях, превышение скорости менее чем на 10 км не предусматривает штрафа.

В случае с большими автомобильными скоростями такая цифра несущественна, а правило оправдано. Но в данном случае, когда норма – 6, а допустимая "погрешность" – 10, налицо явный казус. А в итоге самокатчики фактически безнаказанно смогут гонять по тротуарам со скоростью 15 км в час – как это происходит сейчас и что вызывает негодование пешеходов. Из-за чего, в том числе, был инициирован законопроект, но цели, как видим, не достиг.

Впрочем, в пешеходных зонах все равно нет видеокамер, фиксирующих скорость, а у самокатов – регистрационных номеров. И эти ГРНЗ (государственные регистрационные номерные знаки), как уже многократно ранее говорилось, а Zakon.kz писал об этом – в отношении электросамокатов поправками даже не планируются. И это – главный минус закона, но не будем повторяться, а поговорим сейчас о другом.

Видишь скутер? А его нет

Принятый закон вообще не сказал ни слова о другой разновидности электроджигитов, которые с нарушением всех и всяческих правил рассекают по улицам городов. И наряду с самокатчиками вызывают возмущение как автомобилистов, "подрезая" тех на поворотах, проносясь по встречной полосе и на красный свет светофора. Так и пешеходов – давя тех на тротуарах.

Мало того, даже какого-то официального термина для этих аппаратов закон не предложил: новелла о малых электрических транспортных средствах (МЭТС) – это не про них. В народе же их зовут "моторашки", а учитывая, что ими пользуются доставщики пиццы и прочих товаров, предлагаем также имя "пиццациклы". Шутка.

Возможно, логика разработчиков законопроекта – МВД – в том, что объединять эти разнородные аппараты в какую-либо одну категорию они не видят резона, поскольку для их обозначения в действующем законе уже есть несколько понятий? Действительно, конструктивно эти самые "моторашки" являются скутерами (со свободным пространством для ног), если использовать англо-американский термин. Или мотороллерами – как говорили раньше, используя немецкое название. В законодательстве РК такой самостоятельной дефиниции как скутер нет, они приравнены к мопедам, как и другие ТС с аналогичными характеристиками (пунктом 41) статьи 1).

Если так, то все эти "моторашки" требуют к себе юридического отношения (согласно пп.41) и 42) статьи 1) либо как к мопедам. Это в случае, когда объем их ДВС не превышает 50 куб. см или мощность электродвигателя не позволяет превысить максимальную конструктивную скорость в 50 км в час. Либо как к мотоциклам – если объем их двигателя внутреннего сгорания больше.

Однако проблема в том, что закон никак не определяет, как называть или хотя бы к чему приравнять скутеры с электродвигателем, позволяющим превысить ту самую сакраментальную скорость в 50 километров в час. Не исключено, что в то время, когда был принят ныне действующий Закон РК "О дорожном движении" (в 2014 году), электроскутеров с такой мощностью попросту не было. Или о них не ведали отечественные специалисты, участвовавшие в разработке документа. Но сейчас-то они есть – и во множестве носятся по улицам казахстанских городов! А важнейшей поправки, учитывающей современные технические реалии, нет.





"У нас с каждым годом на дорогах и тротуарах появляется все больше и больше разных видов индивидуального электротранспорта. При этом аппараты достаточно мощные, а законодатели не определились даже с термином, как их всех назвать. Чем, например, считать скоростные аппараты, которые способны развивать скорость и 60, и 70 км в час? У нас таких много. В законе не сказано. А ведь вопрос касается интересов множества их владельцев и должен быть урегулирован", – говорит автоэксперт, главный редактор журнала "За рулем" Алексей Алексеев.

Как следствие, электроскутеры со скоростью свыше 50 км в час нельзя отнести по нашему законодательству ни к мопедам, ни к мотоциклам. И значит, государственная регистрация им не требуется. Хотя, по логике вещей, если маломощные электроскутеры скутеры приравнены к мопедам, то скоростные следует приравнять к мотоциклам. Со всеми вытекающими последствиями. А именно, с обязанностью госрегистрации.

Однако законодатель, как и в случае с электросамокатами, этот очевидный шаг не сделал.

Ранее Zakon.kz публиковал статью о том, что для обеспечения контроля за возросшим количеством транспорта в Казахстане необходимо возродить ликвидированную еще 10 лет назад, в 2013 году службу дорожной полиции. А для эффективного администрирования трафика средств индивидуальной мобильности: электросамокатов, скутеров, моноколес и прочих – создать подразделение самокатной полиции.