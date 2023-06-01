Токаев показал, где раньше жила его семья в Алматы
Фото: скриншот видео
1 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Алматы заглянул во двор, где раньше жила его семья, сообщает Zakon.kz.
Видео с прогулкой по Алматы в сопровождении акима Ерболата Досаева опубликовано в Telegram-канале Aqorda.
Указывая на окна, президент уточнил, что у семьи была двухкомнатная квартира.
Стоит отметить, что Токаев родился 17 мая 1953 года в Алматы.
Глава Казахстана прилетел в Алматы 31 мая.
1 июня Касым-Жомарт Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы. Кроме того, принял уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин и министра иностранных дел Кореи Пак Чжина.
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