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Токаев показал, где раньше жила его семья в Алматы

Токаев показал, где раньше жила его семья в Алматы Фото: скриншот видео
1 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Алматы заглянул во двор, где раньше жила его семья, сообщает Zakon.kz.

Видео с прогулкой по Алматы в сопровождении акима Ерболата Досаева опубликовано в Telegram-канале Aqorda. 

Указывая на окна, президент уточнил, что у семьи была двухкомнатная квартира.


Стоит отметить, что Токаев родился 17 мая 1953 года в Алматы.

Глава Казахстана прилетел в Алматы 31 мая. 

1 июня Касым-Жомарт Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы. Кроме того, принял уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин и министра иностранных дел Кореи Пак Чжина.

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