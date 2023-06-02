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Нурлан Ногаев о нефтяниках-жанаозенцах: Все, что могли, мы им предложили

Нурлан Ногаев о нефтяниках-жанаозенцах: Все, что могли, мы им предложили Фото: primeminister.kz
Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев на брифинге в СЦК заявил, что власти сделали все возможное для решения вопроса трудоустройства нефтяников из Жанаозена, которые ездили в Астану и требовали работу в "Озенмунайгазе", сообщает корреспондент Zakon.kz.

По мнению акима, жанаозенцам нужно рассмотреть все альтернативные возможности. В частности, нефтяникам предлагали трудоустроиться в ТОО "Молдир Мунай сервис".

"Все, что мы могли, мы предложили им. Надо не вставать в позу, сесть за стол переговоров и рассмотреть все возможности всех сторон. И понимая, что нужно работать, исходя из этого, принимать решение". Нурлан Ногаев

Он напомнил, что сегодня в Мангистауской области в сфере нефти, газа и сервиса функционирует 192 компании, но тендер выиграли только 57.

"Тендер выиграли другие компании. Вот в рамках мер, принятых КМГ, трудоустроены более 3 тыс. человек, обменялись на победившую компанию. Зарплата, условия труда не ниже, чем на предыдущем месте работы. Эти меры предлагались и нефтяникам Жанаозена. Но они не приняли предложение перейти в штат компании победителя, потому что они в свое время с шумом уволились из этой компании". Нурлан Ногаев

Аким указал, что с этого года трудовые договоры будут заключаться на три года, а при выполнении обязательств пролонгируются на год.

"Если они будут исполнять все требования, то (трудовой договор. – Прим. ред.) будет продлен еще на год, то есть в общей сложности на четыре года. "Молдир Мунай сервис" – работа до конца года есть. Людям предложили поработать пока. Далее после того, как будет заключен трехлетний договор, если компания выиграет, мы сказали, что вас туда трудоустроим на три года, плюс еще один год. Такое предложили. Но они говорят, что материально-техническая база слабая, не соответствует технике безопасности труда. Но я считаю, что условия для работы созданы для этих граждан". Нурлан Ногаев

Между тем в соцсетях появилась информация, что нефтяники снова собираются в Астану.

"Да, я знаю, что они хотят снова приехать в Астану". Нурлан Ногаев

10 апреля 2023 года у здания Министерства энергетики РК собралось порядка 60-70 человек, приехавших из Жанаозена с требованиями трудоустроить их в штат "Озенмунайгаза". Их задержали полицейские.

11 апреля 2023 года представителей нефтяников, прибывших из Жанаозена в Астану, пригласили для переговоров с руководителем аппарата АО НК "КазМунайГаз" Ерханом Умаровым. На встрече они договорились, что жанаозенцам предоставят другие места работы.

Позже задержанные 11 апреля в Астане нефтяники были отправлены поездом в Жанаозен.

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Оксана Скибан
Ногаев Нурлан Казахстан Мангистауская область
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