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В Белом доме заверили, что Байдену не потребовалась медицинская помощь после падения

В Белом доме заверили, что Байдену не потребовалась медицинская помощь после падения Фото: Instagram/joebiden
Президенту США Джо Байдену не потребовалась медицинская помощь после того, как он упал на церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС в Колорадо, передает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

Она также добавила, что глава государства споткнулся, но тут же поднялся. После этого инцидента необходимости в медицинском осмотре не возникло, Байден чувствует себя хорошо, подчеркнула она.

Американский лидер оступился и упал во время церемонии вручения дипломов в академии Военно-воздушных сил США в штате Колорадо. Офицер военно-воздушных сил и два агента секретной службы помогли президенту подняться, после чего Байден вернулся на свое место без посторонней помощи.

В марте 2021 года Байден два раза оступился и упал на колено, когда попытался быстро подняться по трапу президентского самолета перед вылетом в штат Джорджия. Состояние здоровья 80-летнего демократа неоднократно вызывало вопросы у республиканцев в Конгрессе.

28 мая 2023 года президент Джо Байден и спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти достигли договоренности о повышении потолка долга.

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