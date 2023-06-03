В Белом доме заверили, что Байдену не потребовалась медицинская помощь после падения

Президенту США Джо Байдену не потребовалась медицинская помощь после того, как он упал на церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС в Колорадо, передает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

Она также добавила, что глава государства споткнулся, но тут же поднялся. После этого инцидента необходимости в медицинском осмотре не возникло, Байден чувствует себя хорошо, подчеркнула она.

Американский лидер оступился и упал во время церемонии вручения дипломов в академии Военно-воздушных сил США в штате Колорадо. Офицер военно-воздушных сил и два агента секретной службы помогли президенту подняться, после чего Байден вернулся на свое место без посторонней помощи.

В марте 2021 года Байден два раза оступился и упал на колено, когда попытался быстро подняться по трапу президентского самолета перед вылетом в штат Джорджия. Состояние здоровья 80-летнего демократа неоднократно вызывало вопросы у республиканцев в Конгрессе.

28 мая 2023 года президент Джо Байден и спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти достигли договоренности о повышении потолка долга.