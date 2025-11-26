Приговор Дикому Арману оставлен без изменения

В Алматинском городском суде 26 ноября 2025 года огласили решение по делу Армана Джумагельдиева (Дикого Армана), сообщает Zakon.kz.

Апелляционные жалобы осужденных рассматривали в закрытом режиме.

Судебная коллегия по уголовным делам оставила приговор Джумагельдиеву и другим осужденным без изменения.

7 января 2022 года в МВД РК сообщили о задержании в Алматы криминального авторитета Дикого Армана. Вместе с Арманом Джумагельдиевым были задержаны пять предполагаемых членов его группировки. По версии Генпрокуратуры, Дикий Арман похищал людей во время январских беспорядков.

Рассмотрение уголовного дела началось в сентябре 2023 года. Судом было принято решение проводить процесс в закрытом режиме. На скамье подсудимых оказались 45 человек. Им предъявили обвинение в превышении власти или должностных полномочий (ст. 362 УК РК), создании, руководстве и участии в организованной преступной группе (ст. 262 УК РК), грабеже (ст. 191 УК РК), незаконном лишении свободы (ст. 126 УК РК), организации и участии в массовых беспорядках в январе 2022 года (ст. 272 УК РК), бандитизме (ст. 268 УК РК). 27 января 2025 года Дикий Арман был приговорен к 20 годам лишения свободы.