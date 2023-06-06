Вот это подкат: как закон об электросамокатах скажется на аварийности и травматизме

Соответствующий законопроект был опубликован в мае, однако насколько эффективным он окажется в случае принятия, пока неясно. Зато печальные последствия отсутствия контроля над самокатчиками и мопедистами приходится расхлебывать уже сейчас, по большей части - врачам.

Ранее мы подробно расписывали, о чем именно говорится в проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения". Если вкратце, во-первых, он подарил определение электрическому транспортному средству в общем и электросамокату в частности. Во-вторых, установил права и обязанности водителей мопедов, электрических самокатов, велосипедов, малых электрических транспортных средств, погонщиков, ведущих по дороге скот, стадо, вьючных, упряжных или верховых животных.

Из самых приметных новшеств – запрет на разгон самокатов по тротуару более чем на 6 км/ч.

Кто и как именно будет "ловить за колесо" тротуарных лихачей, при этом не уточняется.

Любишь кататься – люби и в травматологии гостить

Между тем статистика ДТП с участием вышеназванного транспорта в Алматы неумолима.

"За четыре месяца текущего года произошло 309 аварий с мопедами, в результате 333 человека травмированы, один погиб. С самокатами – шесть ДТП, шесть человек получили травмы, погибших нет. Для сравнения, за аналогичный период 2022-го произошло 80 ДТП с участием мопедов и восемь – с самокатами", - сообщили корреспонденту Zakon.kz в департаменте полиции Алматы.

К слову, если анализировать весь прошлый год, мопеды становились участниками аварий 779 раз и унесли жизни семи человек. На счету самокатов – 45 инцидентов и одна смерть.

Печальную тенденцию отследили и врачи. Так, по словам травматолога алматинской ГКБ №7 Жасулана Аргынбаева, самокатчики и мопедисты – частые гости его отделения.

"Таких обращений очень много, а летом – особенно. Возможно, их число увеличивается за счет школьников и студентов, которые подрабатывают на каникулах курьерами", - предположил доктор.

Тонкости исполнения

По мнению президента ассоциации "Безопасная дорога" Арсена Шакуова, изменения в законе действительно могли бы снизить аварийность. Однако вопрос – в готовности населения им следовать.

"Мы наблюдаем неохоту граждан принимать любые поправки при личном использовании электросамокатов. Будут ли люди реально ехать со скоростью 6 км/ч по тротуарам? Допустим, шеринговые компании каким-то образом возьмут это под контроль. Но что делать с частными лицами, имеющими личный транспорт?". Арсен Шакуов

Эксперт добавил, что в случае игнорирования предложенных ограничений придется снова собирать рабочую группу и запрещать любую езду по тротуару:

"Если это транспорт, пусть едет по дороге. Давайте откроем Закон "О дорожном движении". В нем четко прописано, что жизнь и здоровье участников дорожного движения приоритетнее экономической деятельности. Пешеходная зона неспроста так называется – она для пешеходов, а не для транспорта".

В пользу "беззубости" чиновничьего подхода высказывался и главный редактор журнала "За рулем" Алексей Алексеев.

"Сегодня полиция не справляется даже с автомобилистами: с теми, кто паркуется на велодорожках и автополосах. Как она будет справляться с электросамокатами и электромотоциклами, за которыми на автомобиле по городским пробкам никак не угнаться? Я считаю, что нужно создать специальную службу – подразделение полицейских, передвигающихся на средствах индивидуальной мобильности. Самокатную полицию – как бы это смешно не звучало. Зато им будет под силу отследить и оштрафовать нарушителя-беглеца", - уверен спикер.

А кикшеринг – против

Уточнение – против не законопроекта целиком, а лишь пунктов об ограничении скорости на тротуаре и необходимости наличия водительских прав. В кикшеринговой компании предложили регулировать электрических двухколесных как их "коллег" попроще - велосипеды.

"При буквальном толковании поправки повлияют негативно. Ограничение в 6 км/ч на тротуарах при отсутствии инфраструктуры вынуждает выезжать на проезжую часть. Проезжая часть смертельно опасна, права и шлемы этого не изменят. В большинстве стран самокаты и велосипеды регулируют одинаково из-за схожего веса (до 35 кг) и скорости (до 25 км/ч). Двухколесный микромобильный транспорт не может делить проезжую часть с автомобилями, если только максимальная допустимая скорость автомобильного потока не ограничена до 30 км/ч. Самокаты излишне демонизируются, хотя статистика происшествий в Казахстане и в мире говорит о том, что самокаты до 25 км/ч – самый безопасный транспорт".

Материал по теме Парижане проголосовали за запрет езды на электросамокатах

Отвечая на вопрос об ответственности арендодателя транспорта в деле исполнения закона, его представители пообещали доносить до своих клиентов новые требования и блокировать злостных нарушителей в своем приложении.