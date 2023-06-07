МВД vs бизнес: рестораторы недовольны предложением об ограничении времени их работы

Силовое ведомство анонсировало инициативу обязать придомовые увеселительные заведения закрываться в 23:00, а в отдельно стоящих зданиях – в 2:00. Однако хозяева кафе и ресторанов встретили эту новость отнюдь не позитивно. Zakon.kz выслушал аргументы несогласных предпринимателей.

Добить выживших?

2 июня 2023 года министр внутренних дел Марат Ахметжанов поделился своим видением улучшения криминогенной обстановки. Так, по его мнению, необходимо увеличить мощность медвытрезвителей и сократить время работы питейных заведений.

"На криминогенную обстановку влияет бесконтрольная реализация спиртного. В городе 1000 кафе, баров и ночных клубов, это значительная сфера предпринимательства. В то же время не все их владельцы создают безопасные условия для своих клиентов. В них периодически совершаются преступления и правонарушения. С начала года в ночных заведениях совершено 105 преступлений. Я уже не говорю о ежедневных нарушениях тишины. В этом году за неполные пять месяцев таких вызовов было 4,5 тыс. Отвлекаются наши силы и средства, патрульные и участковые превратились в обслуживающий персонал заведений", - объяснил свою позицию министр, говоря преимущественно об Астане.

Но наиболее интенсивная реакция на слова Ахметжанова последовала из Алматы.

"Основная масса преступлений совершается на улице, вне наших стен. Этим заявлением министр "поднял руки" - они не могут справиться с преступностью", - считает президент Ассоциации клуба рестораторов Гульнара Катибаева.

По ее словам, подобные меры только сведут к нулю прибыльность сферы и оставят множество людей без работы. С Катибаевой ожидаемо солидарны занятые в "хореке" сограждане.

"Я думаю, это неправильно. У нас основная посадка начинается после 22 часов, мы работаем с 17:00 до 3:00-4:00. Соответственно, мы потеряем от 70% выручки. Такими темпами можно через пару месяцев закрыться навсегда", - рассказал владелец сети ресторанов Еркин Конакбаев.

Аналогичные потери указывают и его "коллеги по цеху". Директор одного из ресторанов южной столицы Назигуль Кинзягулова отметила, что проблема не только в нависшей над бизнесменами угрозе банкротства – министерская идея отрицательно скажется как на кармане каждого отдельно взятого работника кафе, баров и смежных сегментов, так и на экономике страны в целом.

"Немалую часть экономики Казахстана составляет именно наша отрасль. Вдобавок вырастет безработица. К примеру, у меня работает 60 человек. Открываемся мы в 10 утра и работаем в будние до часа ночи, в выходные до трех. Какой смысл мне обеспечивать местами столько людей, если ресторан начнет нести убытки? Как я буду платить им зарплату? А в случае сокращения – куда пойдут мои ребята? На заводы, которых нет? После карантина мы и так понесли огромные потери. Только дела наладились – снова палки в колеса".

Все без исключения собеседники подчеркнули, что в их заведениях нередки иностранные посетители. И здесь мы натыкаемся на еще один подводный камень предложения, продиктованного благими намерениями.

А туристов-то зачем?!

Исполнительный директор туркомпании Александр Акназаров взглянул на ситуацию под другим углом и выявил дополнительные риски – для отечественного туризма, который власти всеми силами пытаются развивать.

"Для туриста что важно? Приехать в страну, посмотреть интересные локации, получить хороший сервис, погулять, повеселиться, пообщаться с местными, прочувствовать культуру. Правительство тратит колоссальные ресурсы для привлечения иностранцев – лишь бы приезжали и оставляли у нас деньги. А такими ограничениями мы загубим едва зарождающийся туризм. Те, кто хочет выпить, все равно найдут место, где это сделать. Если МВД не справляется с дебоширами, нужно просто ужесточить ответственность, увеличить штрафы", - уверен он.

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Эксперт также добавил, что запреты ради запретов спровоцируют рост коррупции и кумовства, а населению помогут вряд ли. Ведь нарушителями чаще становятся не гости, а хозяева. Выходит, защитить нас от нас самих можно разве что уже упомянутым ужесточением ответственности за отсутствие культуры питья. А в иных случаях - культуры вообще.

Замести под ковер?

К слову, уровень преступности в Казахстане действительно заметно снизился в период пандемии – когда люди прятались по домам от заразы, а тусовочная жизнь впала в анабиоз. Так, за 2020 год в республике зарегистрировали 162 783 уголовных правонарушения – на 33,4% меньше, чем годом ранее.

Но есть одно "но".

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Если говорить только о тяжких и особо тяжких, их в расцвет вынужденного затворничества стало лишь больше: первых - на 63% (с 25 725 до 41 933), вторых - на 14,2% (с 1 812 до 2 069).

Так что забороть преступность едва ли выйдет не то что ограничениями продажи алкоголя - даже сухим законом. Единственная проблема, которая реально решится - жители многоквартирных домов, как правило, через "не хочу" соседствующие с "высокоградусным" бизнесом, получат наконец право на здоровый сон.