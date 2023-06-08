Неожиданные факты о связи холестерина и веса назвала врач

Кардиолог Татьяна Бродовская предупредила о том, что высокий уровень холестерина может быть у любого человека, а не только у полных людей, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Лентой.ру" врач отметила, что холестерин является строительным материалом для клеток, а также нужен для выработки половых гормонов и витамина D. Два типа липопротеинов переносят холестерин по всему телу: ЛПНП (липопротеины низкой плотности) и ЛПВП (липопротеины высокой плотности). Высокий уровень холестерина ЛПВП может снизить риск сердечных заболеваний и инсульта, пояснила Бродовская.

При высоком уровне холестерина ЛПНП, он может накапливаться на стенках кровеносных сосудов, и развивается атеросклероз, предупредила врач.

"По мере того как кровеносные сосуды со временем накапливают атеросклеротические бляшки, внутренняя часть сосудов сужается. Это может ограничивать и даже полностью блокировать приток крови к сердцу, мозгу и другим органам. Так развиваются инфаркт, ишемический инсульт, стенокардия. Для снижения риска развития таких болезней необходим контроль "плохого" холестерина – ЛПНП". Татьяна Бродовская

По ее словам, лишний вес увеличивает шансы иметь высокий уровень холестерина, но худоба не защищает от него. Она рекомендует регулярно проверять уровень холестерина.

"Продукты с большим количеством холестерина обычно также содержат много насыщенных жиров. Они могут повысить уровень "плохого" холестерина (ЛПНП), поэтому лучше выбирать продукты с низким содержанием насыщенных жиров. От сала, красного мяса, сливочного масла лучше отказаться. Старайтесь есть продукты с большим количеством клетчатки (бобы, овсянка), полезные ненасыщенные жиры (авокадо, оливковое масло и орехи)". Татьяна Бродовская

Уровень "плохого" холестерина повышается также от употребления в пищу простых углеводов. Поэтому нужно избегать газировки, фруктовых пакетированных соков, выпечки, посоветовала кардиолог.

Согласно информации, даже при приеме лекарств от холестерина нужно правильно питаться и следить за образом жизни. Если лекарства прописали, их обязательно нужно принимать. Но лучшие способы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта – придерживаться здоровой для сердца диеты и регулярно выполнять физические упражнения.

"Выделяйте не менее 150 минут в неделю на аэробные упражнения средней интенсивности или 75 минут – на интенсивные занятия", – подытожила кардиолог.

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