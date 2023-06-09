Ураганом снесло крышу ГРЭС в Экибастузе
Фото: Zakon.kz
Сильным ветром сорвало часть кровли административно бытового комплекса ГРЭС Экибастуза, сообщает Zakon.kz.
8 июня на пульт "112" поступило сообщение об инциденте на ГРЭС Экибастуза. Сильный ветер сорвал с одного из зданий предприятия кровлю. Частично обрушилось около 100 кв. м кровли, пишет Pavlodarnews со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС Павлодарской области.
"Со здания административно-бытового комплекса АО "СЭГРЭС-2", построенного в 1994 году, сорвало жесткую кровлю, смонтированную ориентировочно в 2010 году. Площадь сорванной кровли около 100 квадратных метров". Пресс-служба ДЧС Павлодарской области
При обрушении пострадавших нет, отметили в ведомстве. Специалисты проведут проверку, после чего будет установлен ущерб.
Двумя днями ранее в Балхаше сильный ветер сорвал крышу жилого дома. Кровля упала на проезжую часть, где в тот момент находились два автомобиля. Одного из водителей доставили в больницу.
Позднее врачи рассказали, что мужчина получил сотрясение мозга и травмы позвоночника.
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