Как с вертолета тушат крупный пожар в Абайской области

В Абайской области с 8 июня 2023 года горит лесной массив на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы". Площадь пожара, по последним данным, увеличилась до 30 тыс. га. Для тушения крупного пожара привлекли вертолеты, сообщает Zakon.kz.

В МЧС Казахстана показали, как с вертолета тушат крупный лесной пожар. Видео опубликовали в Telegram-канале ведомства.





В тушении пожара задействованы военнослужащие Минобороны Казахстана. Ведомство в Telegram-канале тоже поделилось кадрами, сделанными в вертолете.





Площадь природного пожара, который начал разгораться 8 июня на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы", 9 июня увеличилась до 30 тыс. га. По данным МЧС Казахстана, погибли трое работников лесничества, в отношении еще 11 ведутся поисковые работы.

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В связи с крупным пожаром президент поручил главе МЧС РК Юрию Ильину оперативно выехать в Абайскую область и возглавить работу по борьбе со стихийным бедствием. А правительству и акимату региона поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.