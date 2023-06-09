Как с вертолета тушат крупный пожар в Абайской области
В МЧС Казахстана показали, как с вертолета тушат крупный лесной пожар. Видео опубликовали в Telegram-канале ведомства.
В тушении пожара задействованы военнослужащие Минобороны Казахстана. Ведомство в Telegram-канале тоже поделилось кадрами, сделанными в вертолете.
Площадь природного пожара, который начал разгораться 8 июня на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы", 9 июня увеличилась до 30 тыс. га. По данным МЧС Казахстана, погибли трое работников лесничества, в отношении еще 11 ведутся поисковые работы.
В связи с крупным пожаром президент поручил главе МЧС РК Юрию Ильину оперативно выехать в Абайскую область и возглавить работу по борьбе со стихийным бедствием. А правительству и акимату региона поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.