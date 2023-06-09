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Для эвакуации населения из зоны пожара в Абайской области направили 10 автобусов

эвакуация Фото: пресс-служба акимата Абайской области
Власти Семея подготовили девять эвакуационных пунктов, вмещающих до 800 человек, и готовы принять и обеспечить жителей сел Каштак, Половинки, Тепкаши и Талица Озерского сельского округа, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе акимата региона, эвакопункты расположены в зданиях колледжей, вуза и городской гостиницы, обеспечивая безопасные условия для временного проживания прибывших. В каждом из этих пунктов организовано снабжение горячим питанием и предоставление предметов первой необходимости.

"Для оперативной эвакуации населения было направлено 10 автобусов. При необходимости будут организованы дополнительные эвакуационные пункты для приема всех, кому потребуется помощь. Приоритетом остается обеспечение безопасности всех граждан", – говорится в сообщении.

Площадь природного пожара, который начал разгораться 8 июня на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы", 9 июня увеличилась до 30 тыс. га. По данным МЧС Казахстана, погибли трое работников лесничества, в отношении еще 11 ведутся поисковые работы.

В связи с крупным пожаром президент поручил главе МЧС РК Юрию Ильину оперативно выехать в Абайскую область и возглавить работу по борьбе со стихийным бедствием. А правительству и акимату региона поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Как рассказали корреспонденту Zakon.kz в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, пожар быстро распространился на большой площади из-за сильного порыва ветра.

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