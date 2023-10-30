Фейковое видео пожара на шахте им. Костенко рассылают в Казнете

Трагедия на шахте Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года. После произошедшего в соцсетях стали распространять видео пожара с утверждением, что кадры были сняты именно на этой шахте, сообщает Zakon.kz.

Однако, как уточнили специалисты Stopfake.kz, смонтированное видео отношения к Казахстану не имеет.

К примеру, на одном ролике запечатлен пожар, начавшийся на алюминиевом заводе в Испании. Другой фрагмент: съемка 2014 года во время взрыва с последующим возгоранием, произошедшего на шахте в турецком городе Сома.

Еще один фрагмент видео показывает аварию на китайской угольной шахте Лулян.

В акимате Карагандинской области также прокомментировали это видео.

"В социальных сетях распространяется видео, на котором действие якобы происходит на шахте им. Костенко. Официально заявляем, что данное видео не соответствует действительности. Просим доверять официальным источникам и не распространять недостоверную информацию". Пресс-служба акимата Карагандинской области

В момент взрыва в шахте им. Костенко находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 шахтеров, остальные остались под землей, поиски которых велись круглосуточно.

Утром 30 октября стало известно, что найдено тело последнего из шахтеров, погибших на шахте.



Также в приемно-диагностические отделения стационаров городов Караганда, Абай и Шахтинска доставили 28 человек, госпитализировали 24 пострадавших.