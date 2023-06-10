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МЧС поделилось фотографиями и видео с места пожара в Абайской области

пожар в Абайской области Фото: МЧС РК
Министерство по чрезвычайным ситуациям РК поделилось фотографиями и видео с места пожара в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

МЧС опубликовало фото/видео в своем Тelegram-канале.


По данным МЧС РК, ситуация с лесными пожарами на территории Абайской области стабилизируется.

Председатель Комитета противопожарной службы МЧС Нурболат Дербисов рассказал о ситуации в Абайской области по состоянию на 9:30 10 июня.

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Ситуация в Абайской области на 9:30 10 июня

Мухит Турсынали
Абайская область Пожар в Абайской области
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