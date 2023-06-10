МЧС поделилось фотографиями и видео с места пожара в Абайской области
Фото: МЧС РК
Министерство по чрезвычайным ситуациям РК поделилось фотографиями и видео с места пожара в Абайской области, сообщает Zakon.kz.
МЧС опубликовало фото/видео в своем Тelegram-канале.
По данным МЧС РК, ситуация с лесными пожарами на территории Абайской области стабилизируется.
Председатель Комитета противопожарной службы МЧС Нурболат Дербисов рассказал о ситуации в Абайской области по состоянию на 9:30 10 июня.
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