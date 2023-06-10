МЧС поделилось фотографиями и видео с места пожара в Абайской области

Фото: МЧС РК

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК поделилось фотографиями и видео с места пожара в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

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