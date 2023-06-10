Ерболат Досаев выразил соболезнования родным и близким Бердибека Сапарбаева
Фото: primeminister.kz
Аким Алматы Ерболат Досаев выразил соболезнования родным и близким государственного деятеля Бердибека Сапарбаева, сообщает Zakon.kz.
"Бердибек Машбекович всегда был для нас образцом для подражания. Он более 45 лет посвятил служению народу. В своей работе мы многому учились у него: перенимали опыт, житейскую мудрость, ответственное отношение к делу. Я всегда воспринимал его как наставника и учителя. На пути укрепления независимости он прошел путь от рядового экономиста до заместителя премьер-министра Республики Казахстан. Пользуясь высочайшим доверием руководства страны, Бердибек Машбекович всегда получал назначения на самые сложные и ответственные участки работы и неизменно с честью выполнял свой долг", – подчеркнул Ерболат Досаев.
Аким Алматы выразил уверенность, что светлый образ Бердибека Сапарбаева навсегда останется в сердцах людей.
10 июня стало известно о смерти видного казахстанского политического деятеля Бердибека Сапарбаева.
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким. Также направил соболезнования Нурсултан Назарбаев.
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