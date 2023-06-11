Токаев: Соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия

Президент заявил что пожару в Абайской области изначально дали неправильный прогноз, сообщает Zakon.kz.

По словам Токаева, связано это с непрофессионализмом.

"Министерство и другие соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия. Надо было на месте, самыми оперативными средствами потушить пожар, локализовать как минимум. Не сделали. Проявили непрофессионализм, халатность".

Президент пообещал наказать виновных.

"Все будут наказаны", - заявил Токаев.

Ранее о неправильной оценке говорил и бывший министр по ЧС Юрий Ильин. 10 июня Токаев снял его с должности.