Землетрясения в Казахстане: Токаев дал поручения

Президент 28 марта 2025 года дал поручения в связи с землетрясениями в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады акима Жамбылской области Ербола Карашукеева и министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова о положении дел в регионе после землетрясения

"Премьер-министру Олжасу Бектенову поручено оказать помощь в восстановлении и ремонте социальных объектов, жилых домов", – сказано в сообщении.

Ситуация в области находится под контролем Правительства.

28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов и городе Таразе Жамбылской области. Наибольшая интенсивность – 5 баллов – зарегистрирована в селе Мерке Меркенского района. Проверка в области выявила ряд поврежденных в результате подземных толчков домов. Второе землетрясение произошло в регионе во второй половине дня.