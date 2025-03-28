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События

Землетрясения в Казахстане: Токаев дал поручения

Токаев, поручения, землетрясения, Жамбылская область, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 18:02 Фото: akorda.kz
Президент 28 марта 2025 года дал поручения в связи с землетрясениями в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады акима Жамбылской области Ербола Карашукеева и министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова о положении дел в регионе после землетрясения

"Премьер-министру Олжасу Бектенову поручено оказать помощь в восстановлении и ремонте социальных объектов, жилых домов", – сказано в сообщении.

Ситуация в области находится под контролем Правительства.

28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов и городе Таразе Жамбылской области. Наибольшая интенсивность – 5 баллов – зарегистрирована в селе Мерке Меркенского района. Проверка в области выявила ряд поврежденных в результате подземных толчков домов. Второе землетрясение произошло в регионе во второй половине дня.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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