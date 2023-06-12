ДЧС Жетысуской области обратился к жителям из-за дыма

Департамент по ЧС Жетысуской области распространил сообщение о мерах безопасности в связи с задымлением региона от пожаров в соседней области Абай, сообщает Zakon.kz.

Несколько районов Жетысуской области накрыло дымом от горящих лесов "Семей Орманы" в соседней области Абай. В связи с ситуацией спасатели предупреждают о мерах осторожности.

"Уважаемые жители и гости области Жетісу! Из-за крупного лесного пожара на территории области Абай в результате изменения направления ветра территорию нескольких районов области Жетісу накрыл густой дым. В связи с чем просим сохранять спокойствие, носить маски. Людям с заболеваниями органов дыхания и пожилым людям рекомендуется не выходить из дома". Пресс-служба ДЧС Жетысуской области

Пожар в заповеднике "Семей Орманы" разгорелся 8 июня. По данным на 11 июня, площадь пожара составила порядка 60 тыс. га. В ходе тушения пожара пропали 14 лесников, их нашли погибшими. В связи с гибелью 14 человек 12 июня в Казахстане объявлено Днем общенационального траура.

Накануне президент Токаев подписал указ о посмертном награждении всех погибших орденом "Құрмет". Тем временем акимат Абайской области объявил сбор для помощи пострадавшим от пожара жителям региона.