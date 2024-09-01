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ЧП на шахте "Востокцветмет": расследованием займется специальная комиссия

Шахта, шахтеры, горнодобывающая промышленность, каска , фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 11:34 Фото: freepik
В Министерстве труда и социальной защиты населения создали комиссию по проведению специального расследования гибели четырех человек на шахте в ВКО, сообщает Zakon.kz.

Ее возглавил главный государственный инспектор труда Восточно-Казахстанской области Батырбек Кизатов. Также в состав комиссии вошли представители территориальных департаментов Комитета промышленной безопасности МЧС РК и Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК, работодателей и работников.

"Коллектив министерства приносит искренние соболезнования родным и близким погибших", – сообщили в Минтруда.

Несчастный случай произошел 31 августа 2024 года в шахте "Иртышская" Иртышского рудника ТОО "Востокцветмет". При пересменке были обнаружены тела четырех работников с признаками отравления неизвестным веществом.

Двое – работники ТОО "Востокцветмет":

  • проходчик Бакытов А.Б., 1984 г.р.;
  • проходчик Кенесбаев А.Б., 1989 г.р.

Двое – работники подрядной организации ТОО "Шахтстрой Инжиниринг":

  • проходчик Жайргазин А.Т., 1978 г.р;
  • проходчик Кусаинов А.К., 1983 г.р.

Еще один работник ТОО "Востокцветмет", проходчик Камбаров А.К., госпитализирован.

Департамент полиции Восточно-Казахстанской области 31 августа возбудил уголовное дело по факту гибели четырех рабочих по статье 277 части 3 Уголовного кодекса РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев посетил семьи рабочих. Он заявил, что им окажут всю необходимую помощь.

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