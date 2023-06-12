Для Мухамедиулы обвинение запросило девять лет лишения свободы

Обвинение по делу экс-директора Национального музея РК и бывшего министра культуры Арыстанбека Мухамедиулы запросило для него девять лет лишения свободы, передает Zakon.kz.

В суде №2 района Байконыр Астаны начались прения сторон по делу Арыстанбека Мухамедиулы.



Прокурор Еркегали Закиров озвучил обвинительное заключение, в котором просит признать Арыстанбека Мухамедиулы виновным по статьям 28 ч. 3 (организация преступления), и 189 ч. 4 п. 2 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере) УКРК.

По указанным статьям гособвинитель предлагает назначить Арыстанбеку Мухамедиулы 9 лет лишения свободы без конфискации имущества, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Еще трех подсудимых – Алмаза Нуразхана, Азамата Кошенова и Айым Садвакасову прокурор также просит признать виновными и назначить каждому из них наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Главное судебное разбирательство по делу Арыстанбека Мухамедиулы в суде №2 района Байконур в Астане началось 17 апреля. Суд отклонил ходатайство адвоката Мухамедиулы об изменении меры пресечения на домашний арест.

Бывшего директора Национального музея обвиняют в хищении денежных средств на сумму 221 млн 411 тыс. 730 тенге при проведении выставки "Шествие Золотого человека" при пособничестве его бывшего заместителя Алмаза Нуразхана и двух других обвиняемых - Азамата Кошенова и Айым Садвакасовой.

5 июня в Антикоррупционной службе заявили, что намерены начать досудебное расследование в отношении Арыстанбека Мухамедиулы по факту клеветы на сотрудников Антикора.