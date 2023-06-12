Минэкологии: Работникам "Семей орманы" повысят зарплату

Работникам лесного хозяйства "Семей орманы" с 1 июля повысят зарплату, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова, передает "Хабар 24".

По словам главы ведомства, в планах увеличить и финансирование в сфере в целом, но в течение четырех лет.

Средства будут направляться на обновление спецтехники и установку систем раннего обнаружения пожаров.

Информация о том, что работникам природоохранных учреждений Казахстана повысят зарплату с 1 июля, появилась еще в марте.

О том, что в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив, стало известно 8 июня 2023 года. В результате крупного пожара погибли 14 человек. Их посмертно наградили орденами. Еще один человек числится пропавшим.