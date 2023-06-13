Нурлан Уранхаев: Площадь пожара в Абайской области значительно сократилась

Работа по тушению пожара проводится круглосуточно в основном в двух направлениях – Жерновка-Шульбинск и в районе села Каштак Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в акимате, благодаря героическим усилиям всех участников тушения и ликвидации природного пожара в целом удалось достичь ощутимого результата.

Так в районе села Каштак мобилизовано 200 человек личного состава, 30 единиц техники, три вертолета. В районе Жерновка-Шульбинск 300 человек, 40 единиц техники и 9 вертолетов.

"Надо констатировать, что за последние дни площадь пожаров значительно сократилась, работы по тушению пожара находятся на постоянном контроле", – сообщил аким области Абай Нурлан Уранхаев.

Ранее аким сообщил, что площадь возгорания составила порядка 60 тыс. гектаров.



Как сообщили в МЧС РК, продолжается тушение пожара. По информации оперативного штаба угрозы населенным пунктам нет.

"Также привлеченными вертолетами осуществляются аэровизуальное обследование фронта пожара и сброса воды на очаги пожара. С начала пожара всего осуществлено 1 450 сбросов воды объемом более 4 000 тонн", – говорится в сообщении.

На месте ликвидации природного пожара развернут подвижный пункт управления, с организацией Узла связи министра по чрезвычайным ситуациям и рабочих мест для Оперативного штаба, с обеспечением их всеми видами связи (телефонной, радио, сотовой и спутниковой связью).



"Для оперативного управления аварийно-спасательными подразделениями МЧС и приданными силами Служб гражданской защиты, развернуты УКВ-радиосети и телекоммуникационная инфраструктура Службы связи, с обеспечением работы сетей сотовой связи и каналов передачи данных". Пресс-служба МЧС РК

Также организована круглосуточная работа видеоконференцсвязи с Центром управления в кризисных ситуациях МЧС.

До настоящего времени на телефоны горячей линии поступило 170 звонков. Телефон горячей линии МЧС и ДЧС: 8 7172 53 32 84, 8 722 235 38 31.

Синоптики прогнозируют 14 июня погоду без осадков, ожидается ветер северный, северо-восточный 15-20 м/с, с порывами 23-28 м/с. Температура воздуха ночью +8+130С, днем +20+250С. 15 июня также ожидается погода без осадков, ветер северный 9-14, с порывами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +5+100С, днем +23+280С.

8 июня 2023 года в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив.

10 июня число погибших при пожаре в Абайской области достигло 14 человек.