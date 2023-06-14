Шоком для общества назвал пожар в Абайской области депутат

Мажилисмен Нуртай Сабильянов назвал шоком для нашего общества пожар в Абайской области и предложил дальнейшие меры по предотвращению подобных ситуаций, сообщает Zakon.kz.

Свой депутатский запрос он направил на имя премьер-министра Алихана Смаилова.

"Масштабные пожары, произошедшие в Абайской области и повлекшие гибель людей, – это большая трагедия для всего нашего народа. Это было шоком для нашего общества. Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в эти дни прибывал в Абайской области среди населения, встретился с родственниками погибших и поручил оказать им всемерную поддержку. Мы все видели, что эта встреча прошла в очень тяжелом состоянии". Нуртай Сабильянов

Депутаты тоже посетили Абайскую область и убедились, что органы гражданской защиты, соответствующие госорганы в очередной раз не готовы к стихийным бедствиям.

"Депутаты направляли несколько депутатских запросов, обращая внимание правительства на системные проблемы в противопожарной и спасательной службе лесного хозяйства. Но на практике проблемные вопросы до конца не решены. Жизнь показала, что такая халатность приводит к непреодолимой трагедии". Нуртай Сабильянов

Он считает, что нужно разработать четкий алгоритм действий по своевременному обнаружению и предупреждению лесных и степных пожаров. Из-за отсутствия скоординированной работы между государственными органами не удалось своевременно спрогнозировать и предотвратить угрозу.

"Опасность была недооценена, тогда как первые данные об очаге возгорания были получены с космических аппаратов 8 июня в 11:23 и переданы в геосервис Министерства по чрезвычайным ситуациям 8 июня в 13:20". Нуртай Сабильянов

Также депутат предлагает расширить применение современных высокоточных технологий обнаружения пожаров:

обеспечить правильную и повсеместную эксплуатацию существующих информационных систем мониторинга лесных угодий;

установить дополнительные наземные системы обнаружения очагов возгорания;

оснастить казахстанские спутники зондирования земли высокоточными термодатчиками;

на случай стихийных бедствий службы должны быть оснащены беспилотниками с возможностями фото и видеофиксации.

"Сельские населенные пункты, где расположены лесхозы, центры управления резерватами, должны иметь качественную инфраструктуру. Их нужно обеспечить связью и скоростным интернетом, нормальными дорогами". Нуртай Сабильянов

Очень важна, по его словам, подготовка и поддержка специалистов лесной отрасли, а также укрепление материально-технической базы лесных хозяйств.

"На балансе лесного природного резервата "Семей орманы" состоят 363 единицы техники. Почему люди поехали тушить пожар на личных машинах? В каком состоянии находится техника? Есть ли вообще необходимая техника? Поэтому материально-техническую базу лесных хозяйств необходимо обновить и дооснастить специальной противопожарной техникой и техникой высокой проходимости". Нуртай Сабильянов

Также при резервате должно быть специальное подразделение для борьбы со стихийными бедствиями, оснащенное всем необходимым оборудованием, в том числе дронами для наблюдения за состоянием лесного фонда. Депутат требует усилить меры социальной поддержки работников лесного хозяйства, в том числе производить регулярное повышение заработной платы, а также обеспечить сотрудников специальной одеждой и оборудованием.

"Необходимо увеличить численность личного состава Министерства по чрезвычайным ситуациям, оснастить специальной противопожарной техникой и техникой высокой проходимости, решить вопросы социального обеспечения сотрудников гражданской защиты (это жилищный вопрос и компенсация за коммунальные услуги), а также обновить и увеличить авиапарк АО "Казавиаспас". Эти вопросы являются неотложными, требуют срочных решений". Нуртай Сабильянов

Он считает, что правительству необходимо создать межведомственную рабочую группу, полностью профинансировать вопросы по обеспечению противопожарной защиты и в сфере лесного хозяйства и пересмотреть законодательство, в том числе внести изменения в закон о государственных закупках. В этом также необходимо участие депутатов.

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О том, что в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив, стало известно 8 июня 2023 года. В результате крупного пожара погибли 14 человек. Их посмертно наградили орденами.