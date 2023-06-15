Южная Корея поможет восстановить леса в Абайской области

Азиатская организация по сотрудничеству в лесном секторе AFoCO поможет Казахстану в восстановлении лесов и предупреждении пожаров, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации "Хабар 24", об этом в Сеуле на встрече с вице-президентом организации договорился депутат Мажилиса Едил Жанбыршин.

"За 50-60 лет в Корее для того, чтобы восстановить леса, посадили 11 млрд деревьев и восстановили 2,5 млн гектаров земли. В связи с этим мы предложили корейской стороне использовать у нас их богатый опыт". Едил Жанбыршин, председатель Комитета Мажилиса Парламента РК

По словам Жанбыршина, также были обсуждены вопросы проведения обучения.

"Чтобы донести до нас возможность использования их технологий или других важных для нас возможностей или приглашения наших граждан для прохождения практики". Едил Жанбыршин

Пожар в Абайской области разгорелся 8 июня 2023 года. По последним данным, сгорело 60 тысяч гектаров леса.

Погибли 14 человек.

14 июня стало известно о локализации пожара. До полной ликвидации будет осуществляться постоянная проливка мест локализованных очагов, а также захлестывание и засыпка кромки пожара грунтом.