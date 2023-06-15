Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В МЧС и Минэкологии могут провести дополнительную проверку

Казахстан аудит проверка Фото: Zakon.kz
Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова в кулуарах Сената 15 июня проинформировала, что в МЧС и Минэкологии, возможно, проведут дополнительный аудит, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что аудит Минэкологии завершился, но любая проверка – не тотальная, а выборка. 16 июня пройдет заседание по рассмотрению итогов аудита.

"Я думаю, что мы будем обсуждать и, возможно, примем решение о еще одном дополнительном аудите. У нас незаконченный аудит по МЧС. Может быть, мы примем какое-то дополнительное решение, учитывая пожары в Костанайской области в прошлом году, в Абайской области в этом году, неготовность МЧС и Минэкологии. Возможно, мы примем решение о необходимости проведения дополнительных проверок".Наталья Годунова

Пожар в Абайской области разгорелся 8 июня 2023 года. По последним данным, сгорело 60 тыс. га леса. Пожар локализовали только спустя неделю. В борьбе с огнем погибли 14 сотрудников резервата "Семей орманы". Это вызвало жесткую критику в сторону Минэкологии и МЧС. Выяснилось, что резерват находился в плачевном состоянии, не имея достаточно техники.

Читайте также

Дети сотрудников "АрселорМиттал Темиртау" побывали на работе у родителей

Более ста противопожарных отделений не хватает в Казахстане

Ашимбаев назвал неэффективной систему пожаротушения в Казахстане

Жадра Жулмухаметова
Абайская область Пожар в Абайской области МЧС РК МЭПР РК Годунова Наталья Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки прогнозируют в Казахстане
Заморозки прогнозируют в Казахстане
Задержание нетрезвого водителя
В Сети появилось видео задержания Торегали Тореали
Посадят на 20 суток и лишат прав на 7 лет
Торегали Тореали посадили на 20 суток и лишили прав на 7 лет
В семи областях Казахстана синоптики прогнозируют сильную жару
В семи областях Казахстана синоптики прогнозируют сильную жару
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления