В МЧС и Минэкологии могут провести дополнительную проверку

Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова в кулуарах Сената 15 июня проинформировала, что в МЧС и Минэкологии, возможно, проведут дополнительный аудит, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что аудит Минэкологии завершился, но любая проверка – не тотальная, а выборка. 16 июня пройдет заседание по рассмотрению итогов аудита.

"Я думаю, что мы будем обсуждать и, возможно, примем решение о еще одном дополнительном аудите. У нас незаконченный аудит по МЧС. Может быть, мы примем какое-то дополнительное решение, учитывая пожары в Костанайской области в прошлом году, в Абайской области в этом году, неготовность МЧС и Минэкологии. Возможно, мы примем решение о необходимости проведения дополнительных проверок". Наталья Годунова

Пожар в Абайской области разгорелся 8 июня 2023 года. По последним данным, сгорело 60 тыс. га леса. Пожар локализовали только спустя неделю. В борьбе с огнем погибли 14 сотрудников резервата "Семей орманы". Это вызвало жесткую критику в сторону Минэкологии и МЧС. Выяснилось, что резерват находился в плачевном состоянии, не имея достаточно техники.