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Семьям погибших при пожаре в Абайской области вручили ключи от квартир

Семьям погибших в результате пожара в Абайской области вручили ключи от квартир Фото: gov.kz
В Семее 15 июня семьям 14 погибших в результате пожара, а также семье тракториста Сергея Архипова были вручены ключи от новых квартир в микрорайоне Карагайлы, сообщает Zakon.kz.

Аким Абайской области Нурлан Уранхаев передал ключи от 2-х и 3-х комнатных квартир семьям погибших Саята Нуржигитова и Амангельды Дуйсембаева.

"Проводимая работа по поддержке семей пострадавших в пожаре находится под нашим постоянным контролем. Новые квартиры, которые мы сегодня передаем, полностью оборудованы всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Мы продолжим предоставлять дополнительную помощь", – сказал Нурлан Уранхаев.

Каждая семья получит выплату в размере 7 млн тенге, а дополнительно каждому ребенку будет выплачено 2 млн тенге. В помощь включаются пособие по потере кормильца, единовременная социальная выплата, а также предоставление обустроенного жилья. Кроме того, проводится анализ кредитной нагрузки умерших и их семей для возможного списания кредитов.

Ранее стало известно, что правительственная комиссия будет решать включать ли Сергея Архипова в список жертв пожара в Абайской области и выплатят ли его семье финансовую поддержку. 

Пожар в Абайской области разгорелся 8 июня 2023 года. По последним данным, сгорело 60 тыс. га леса. Погибли 14 человек.

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Анастасия Стативкина
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