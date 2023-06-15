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На Балхашской ТЭЦ произошла серьезная авария

ЧП Фото: gov.kz
15 июня в 16:22 на Балхашской ТЭЦ ТОО "Казахмыс Энерджи" произошло повреждение секционного выключателя, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Минэнерго, вследствие аварии обесточилось распределительное устройство 10 кВ с потерей собственных электрических нужд. Отключились 3 котла и 3 турбины. Генерация ТЭЦ снижена со 110 до 0 МВт.

"В 17:10 начаты операции по развороту электростанции. В настоящее время в работе 1 котел и 1 турбина. Расследование технологического нарушения будет проведено с участием территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Карагандинской области", – говорится в сообщении.

Отметим, что 27 ноября 2022 года в Экибастузе произошло масштабное отключение подачи тепла и горячей воды.

5 апреля министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что причиной аварии стал человеческий фактор.

13 июня Экибастузская ТЭЦ проиграла суд акимату и теперь должна вернуть государству 22 млн тенге. Это деньги из чрезвычайного резерва города, которые в период ЧП потратили на горючее, проживание и питание рабочих, спасавших Экибастуз от холода

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