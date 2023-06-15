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Адвокат Торегали Тореали считает действия полиции при задержании незаконными

певец в больнице Фото: скриншот видео
Адвокат известного казахстанского певца заявил о том, что полицейские во время задержания Торегали Тореали действовали незаконно, сообщает Zakon.kz.

Высокую скорость, отмечает КТК, правозащитник оправдывает спешкой в аэропорт, а результаты официальной экспертизы, говорит, недостоверные. Поэтому защитник намерен обжаловать заключение.

"Его повалили на бетонную землю, на асфальтированную дорогу, головой на землю, будто он преступник, который совершил тяжкое преступление. Это незаконно со стороны полиции. В результате Торегали был госпитализирован в тяжелом состоянии, потому что были травмы. Он прошел полное обследование у врачей. Дали заключение о том, что нужен постельный режим на два дня. Его задерживать пришли 20-30 полицейских". Адвокат певца Тлеужан Кишкенебаев

Между тем юристы говорят: возможно, полицейские действовали жестко, но другого выхода у них, очевидно, не было.

К слову, спустя сутки после задержания в соцсетях появилось фото. На нем артист, видимо, притомившийся после задержания, спокойно спит. Окружают его полицейские и близкие.

Полицейские задержали Торегали Тореали днем 14 июня.

На кадрах, снятых полицейским жетоном, видно, что певец агрессивен, не подчинялся полицейским, нецензурно выражался и пытался скрыться с места задержания.

Чтобы вытащить его из машины, пришлось задействовать нескольких патрульных. Торегали Тореали вытащили, повалили на асфальт и затем направили на медицинское освидетельствование. Экспертиза установила наркотическое опьянение, "выраженное в употреблении психоактивных веществ".

Тореали посадили на 20 суток и лишили прав на 7 лет.

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