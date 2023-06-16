Подросток скончался в Актау после падения на него футбольных ворот

16-летний подросток более трех недель провел в больнице после того, как на него упали футбольные ворота. 15 июня школьник скончался, сообщает Zakon.kz.

В управлении здравоохранения Мангистауской области подтвердили, что 15 июня в больнице скончался 16-летний школьник. Мальчик получил травму 20 мая во время игры на футбольном поле школы №9, пишет InAktau.

На подростка упали футбольные ворота, которые не были закреплены. Школьника доставили в больницу, где спустя время он впал в кому и его подключили к аппарату вентиляции легких.

Издание отмечает, что родители подростка пытались получить помощь реаниматолога санавиации из Астаны, но вся спецтехника была занята на пожарах в области Абай.

Случаев падения ворот на детей на спортплощадках немало. Так 24 марта схожий случай произошел с 7-летним карагандинцем во дворе его дома. В результате падения плохо закрепленных ворот ребенок получил перелом ноги. В Костанае 13 апреля на 16-летнего подростка упали футбольные ворота, он получил разрыв 12-перстной кишки. В Темиртау 11 мая 12-летний ребенок был госпитализирован с травмой головы после того, как него упали футбольные ворота на одном из стадионов.