Третьи сутки ищут тела двух утонувших подростков в Атырау

Сотрудники департамента по ЧС Атырауской области третьи сутки продолжают искать в реке тела мальчиков 15 и 16 лет, которые утонули на глазах своего брата 13 июня, сообщает Zakon.kz.

На реке работают 10 спасателей, они передвигаются на четырех лодках в поисках тел подростков. Поисковые работы возглавляет заместитель начальника пожарной службы ДЧС Атырауской области, начальник оперативно-спасательного отряда Жумалиев, пишет Атpress.

Несчастный случай произошел 13 июня. В этот день подростки купались в не оборудованном месте. По некоторым данным, двое утонувших детей приходятся друг другу двоюродными братьями. Третий мальчик 14-ти лет в этот момент находился на берегу, все произошло у него на глазах.

С началом лета случаи гибели детей на водоемах в различных регионах участились. За последние недели стало известно о нескольких таких случаях. Так 22 мая трехлетний ребенок утонул в оросительном канале близ Жаркента. 27 мая В Актюбинской области утонули двое детей. 3 июня15-летняя школьница утонула в Карагандинской области. 6 июня в Карагандинской области 19-летний юноша утонул, купаясь в запрещенном месте.