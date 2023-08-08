Почти два месяца ищут тело утонувшего ребенка в пригороде Атырау

В пригороде Атырау спасатели продолжают искать тело 16-летнего подростка, который утонул 13 июня, купаясь в реке Урал, сообщает Zakon.kz.

Спасатели и водолазы департамента по ЧС Атырауской области почти два месяца продолжают поиски тела мальчика 2007 года рождения, который утонул 13 июня, передает ATPress.

В тот день ребенок купался вместе с 15-летним двоюродным братом в реке Урал рядом с поселком Геолог, что в пригороде Атырау. Тело мальчика 2008 года рождения спасатели нашли три дня спустя. Поиски второго ребенка продолжаются.

Как отмечают в департаменте по ЧС региона, дети купались в запрещенном для этого месте. Спасатели призывают родителей следить за детьми на воде и не оставлять их без присмотра.

Ранее стало известно, что 7 августа в поезде "Атырау-Астрахань" скончался 13-летний ребенок, который ехал в летний лагерь в сопровождении вожатых. Предположительно, были признаки отравления. Точную причину смерти установят в ходе суд-мед экспертизы.В полиции завели уголовное дело.

