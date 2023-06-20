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Концерт группы Би-2 отменили в Семее

Концерт группы Би-2 отменили в Семее Фото: пресс-служба акимата Семея
В Семее акимат объявил об отмене ранее запланированного концерта российской группы Би-2, сообщает Zakon.kz.

Акимат города Семей распространил сообщение об отмене запланированного на 21 июня концерта популярной российской группы Би-2.

"Дорогие земляки! В связи с трагическими событиями, случившимися в ходе природных пожаров, а также по многочисленным просьбам общественности области, концерт российской музыкальной группы "Би-2", запланированный 21 июня в МКСК "Арена", отменяется", – сказано в сообщении.

Ранее артисты выступили на площадках Алматы и Астаны. Солисты группы перед выездом в тур по Казахстану объявили, что передадут все вырученные за концерт в Семее средства на помощь пострадавшему региону.

Пожары в Абайской области разгорелись 8 июня. По последним данным, огонь уничтожил более 60 тысяч гектаров леса природного резервата "Семей орманы". При тушении пожара погибли 14 человек.

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