МЧС: Ликвидация пожара в Астане может занять до двух недель

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов 20 июня рассказал, сколько времени потребуется на ликвидацию пожара в Астане, сообщает Zakon.kz.

По его словам, ситуация с разгоревшимся сухостоем и камышом между шоссе Коргалжын и объездной дорогой в сторону Косшы – стабильная.

"(Ликвидация. – Прим. ред.) может занять неделю-две. Все зависит от внешних факторов, и, естественно, от работы наших подразделений и осадков... Пожар может возобновиться. Там есть такое наслоение. Там могут быть искры. Сейчас там работают около 200 человек. Сменно работают. Два вертолета задействованы". Сырым Шарипханов

Одной из причин пожара глава МЧС назвал внешний фактор – ветер.

"Какой силы был ветер. Он раздувал пламя и дым до такой степени, что его нельзя было просто так водой затушить. Там достаточное количество было и пожарных, и техники". Сырым Шарипханов

При этом он отметил, что окончательную причину пожара может назвать специально созданная комиссия.

"Рано сейчас говорить (о причине. – Прим. ред.) Тут много факторов. Может быть, кто-то курил там, может, это оптический эффект от брошенной бутылки, может быть, поджог. Всякое может быть". Сырым Шарипханов

Также министр ответил на критику из соцсетей, где высмеивали, что степной пожар в Астане опять пошли тушить лопатами.

"Один из способов тушения пожара – лопата, хлопушками и заливка водой". Сырым Шарипханов

19 июня в 9:12 в Астане между шоссе Коргалжын и объездной дорогой в сторону Косшы загорелся сухостой. Позднее для борьбы с огнем были привлечены два вертолета Ми-17 Минобороны, создан штаб пожаротушения.

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Позднее стало известно, что по предварительной оценке площадь горения составила 80 га. По распоряжению главы МЧС Сырыма Шарипханова к месту прибыли дополнительные группировки сил и средств из ДЧС Акмолинской и Карагандинской областей. В 21:09 пожар удалось локализовать.