Дело Сатыбалды: суд Астаны сообщил о взломе сайта

Пресс-служба суда города Астаны сообщила о том, что сайт суда взломали и опубликовали информацию по делу Гульмиры Сатыбалды, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе уточнили, что данная информация является недостоверной.

Отметим, что ранее на сайте появилась информация о том, что приговор в отношении подсудимой остался без изменений.

4 мая 2023 мая в Астане вынесли приговор бывшей супруге бизнесмена Кайрата Сатыбалды – Гульмире Сатыбалды. Ее приговорили к семи годам лишения свободы.

Мади Батыршаеву дали семь лет лишения свободы, Рашиду Утебекову – 5 лет.

Экс-супругу бизнесмена Кайрата Сатыбалды – Гульмиру Сатыбалды – задержали 16 марта 2022 года. Антикор расследовал уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере.

11 января 2023 года стало известно, что Гульмиру Сатыбалды обвиняют в похищении человека и самоуправстве. По версии следствия, она пыталась захватить акции крупных компаний, которые занимаются производством напитков. О рейдерском захвате бизнеса заявили два предпринимателя. Сумма причиненного ущерба составляет более 6 млрд тенге.

Главное судебное разбирательство началось 14 марта в суде №2 района Байконыр Астаны. На скамье подсудимых – еще два человека: водитель Гульмиры Сатыбалды и предполагаемый исполнитель похищения. Потерпевшие – известный бизнесмен и основатель АО "Galanz bottlers" Турсенгали Алагузов и бывший владелец ТОО "Maxi Bottlers" Айгуль Мекешева. Гульмира Сатыбалды не признала вину, а два других фигуранта – Мади Батыршаев, которого обвиняют в самоуправстве и похищении человека, и Рашид Утебеков, которого обвиняют в похищении человека, – частично свою вину признали.

10 апреля между подсудимой Гульмирой Сатыбалды и одной из потерпевших, которую похищали – Айгуль Мекешевой, было достигнуто медиативное соглашение.

21 апреля, отвечая на вопросы по эпизоду с похищением Айгуль Мекешевой, Гульмира Сатыбалды заявила, что частично признает свою вину в инкриминируемых ей преступлениях.

25 апреля обвинение запросило 8 лет лишения свободы без конфискации имущества для Гульмиры Сатыбалды. Прокурор попросил признать бывшую жену Кайрата Сатыбалды виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 389 ч. 4 УК РК, 28 ч. 3 УК РК и 125 ч. 2 п. 1, 8 УК РК. Также внести представление президенту о лишении госнаграды – ордена "Курмет". Для Мади Батыршаева обвинение запросило семь лет шесть месяцев лишения свободы без конфискации имущества, а для Рашида Утебекова – семь лет лишения свободы без конфискации имущества.