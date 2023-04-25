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Законодательство РК

Восемь лет лишения свободы запросило обвинение для Гульмиры Сатыбалды

Восемь лет лишения свободы запросило обвинение для Гульмиры Сатыбалды Фото: Zakon.kz
Восемь лет лишения свободы запросило обвинение для бывшей супруги олигарха Кайрата Сатыбалды – Гульмиры Сатыбалды, сообщает Zakon.kz.

Прокурор просит признать Гульмиру Сатыбалды виновной в совершении уголовных правонарушений,  предусмотренных статьями 389 ч. 4 УК РК, 28 ч.3 УК РК и 125 ч.2 п. 1,8 УК РК. 

"Назначить Сатбалды по статье 389 ч. 4 УК РК – 6 лет лишения свободы, по статье 28 ч. 3, и 125 ч 2 п. 1,8 УК РК  – 8 лет лишения свободы без конфискации имущества", – сказал прокурор Азамат Сарсембаев.

На основании статьи 58 ч.3 УК РК путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначить Сатыбалды наказание 8 лет лишения свободы без конфискации имущества. Отбывание наказания назначить в учреждении УИС средней безопасности.

Меру пресечения в отношении Сатыбалды – содержание под стражей оставить прежней.

"Время содержания под стражей до вступления приговора в законную силу засчитать из расчета один день за полтора дня лишения свободы", – сказал прокурор. 

На основании статьи 49 УК РК внести представления президенту о лишении Сатыбалды госнаграды – ордена "Курмет".

21 апреля Гульмира Сатыбалды завила на допросе в суде, что частично признает свою вину.

Ранее Гульмира Сатыбалды заключила с Айгуль Мекешевой медиативное соглашение о передаче потерпевшей доли акций компаний "Galanz Bottlers" и "Maxi Bottlers".

Экс-супругу олигарха Кайрата Сатыбалды Гульмиру обвиняют в похищении человека и самоуправстве. По версии следствия, она пыталась захватить акции крупных компаний, которые занимаются производством напитков. О рейдерском захвате бизнеса заявили два предпринимателя. Сумма причиненного ущерба составляет более 6 млрд тенге.

Гульмира Сатыбалды была задержана и водворена в изолятор временного содержания 16 марта 2022 года.

Главное судебное разбирательство началось 14 марта в суде №2 района Байконыр города Астаны.

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