Восемь лет лишения свободы запросило обвинение для Гульмиры Сатыбалды

Восемь лет лишения свободы запросило обвинение для бывшей супруги олигарха Кайрата Сатыбалды – Гульмиры Сатыбалды, сообщает Zakon.kz.

Прокурор просит признать Гульмиру Сатыбалды виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 389 ч. 4 УК РК, 28 ч.3 УК РК и 125 ч.2 п. 1,8 УК РК.



На основании статьи 58 ч.3 УК РК путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначить Сатыбалды наказание 8 лет лишения свободы без конфискации имущества. Отбывание наказания назначить в учреждении УИС средней безопасности.

Меру пресечения в отношении Сатыбалды – содержание под стражей оставить прежней.

"Время содержания под стражей до вступления приговора в законную силу засчитать из расчета один день за полтора дня лишения свободы", – сказал прокурор.

На основании статьи 49 УК РК внести представления президенту о лишении Сатыбалды госнаграды – ордена "Курмет".

21 апреля Гульмира Сатыбалды завила на допросе в суде, что частично признает свою вину.

Ранее Гульмира Сатыбалды заключила с Айгуль Мекешевой медиативное соглашение о передаче потерпевшей доли акций компаний "Galanz Bottlers" и "Maxi Bottlers".

Экс-супругу олигарха Кайрата Сатыбалды Гульмиру обвиняют в похищении человека и самоуправстве. По версии следствия, она пыталась захватить акции крупных компаний, которые занимаются производством напитков. О рейдерском захвате бизнеса заявили два предпринимателя. Сумма причиненного ущерба составляет более 6 млрд тенге.

Гульмира Сатыбалды была задержана и водворена в изолятор временного содержания 16 марта 2022 года.

Главное судебное разбирательство началось 14 марта в суде №2 района Байконыр города Астаны.