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Путин и Лукашенко переговорили по телефону

Путин и Лукашенко переговорили по телефону Фото: kremlin.ru
Президенты России и Беларуси Александр Лукашенко и Владимир Путин переговорили по телефону, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали belta.by в пресс-службе президента Беларуси, телефонный разговор состоялся утром 24 июня.

"Президент России позвонил сегодня утром президенту Беларуси, состоялся телефонный разговор. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России", – сообщили в пресс-службе.

В ночь на 24 июня в Ростовской области участники ЧВК "Вагнер" предприняли попытку военного мятежа. Об этом стало известно после сообщений, поступивших от руководителя военной компании Евгения Пригожина.

В Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции для пресечения возможных террористических актов на территории. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

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Минобороны РФ, обращаясь к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", заявило, что их "обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже".

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В связи с военным мятежом ЧВК "Вагнер" 24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что сделает всё, чтобы отстоять страну.

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