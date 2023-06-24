Кадыров высказался о ситуации в России

Рамзан Кадыров – глава Чеченской Республики, которая входит в состав РФ, высказался по поводу попытки военного переворота в России, сообщает Zakon.kz.

Глава Чеченской Республики назвал главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина предателем.

"Друзья, ночь выдалась сложной и перелеты не дали времени озвучить тут мою позицию по поводу этого гнусного предательства! Все происходящее – нож в спину и настоящий военный мятеж! Я не раз предупреждал, что война – не время для озвучивания личных обид и решения споров в нашем тылу. Тыл должен быть всегда спокоен и надежен. Представьте, что сейчас чувствуют ребята в окопах, перед лицом которых враг, а за спиной предательская авантюра. Речь о стабильности, о сплоченности государства, о безопасности граждан". Рамзан Кадыров

По словам главы Чечни, действия Пригожина только усугубляют положение.

"История показывает, что подобные действия могут привести к кровавым последствиям. Нам мало потерь на СВО? Мы еще должны создавать проблемы внутри страны?"

Рамзан Кадыров доложил, что бойцы Минобороны РФ и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряженности.

"Происходящее – это не ультиматум Министерству обороны. Это вызов государству, и против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера: военным, силовикам, губернаторам, гражданскому населению. Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряженности. Мы сделаем все, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность! Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы!"

В ночь на 24 июня в Ростовской области участники ЧВК "Вагнер" предприняли попытку военного мятежа. Об этом стало известно после сообщений, поступивших от руководителя военной компании Евгения Пригожина.

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