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Эксперт: Подводная лодка "Титан" превратилась в пыль

батискаф Фото: alamy
Подводная лодка "Титан" превратилась в пыль, поскольку шансы на восстановление подводных тел "Титаника" невелики, говорят эксперты, сообщает Zakon.kz.

На данный момент подробности о взрыве несколько спекулятивны, поскольку извлечение обломков, которые предстоит изучить, еще не произошло.

Судно находится на глубине 3 800 метров ниже уровня моря, и в связи со спецификой катастрофы и восстановительные работы представляются сложной ситуацией.

Контр-адмирал Джон Могер с побережья США недавно обратился к ситуации на пресс-конференции, заявив, что:

"Для меня совершенно логично, что камера, барокамера, в которой сидят пассажиры, не выдержала давления из-за материала, из которого она была построена. И это именно то, что взорвалось и превратилось в пыль. Все остальное, что было сделано из титана или, возможно, других сталей, уцелело, и это то, что было найдено", — уточнил эксперт.

Говоря о смерти жертвы, он добавил:

"Они даже не успели понять что произошло, что на самом деле очень позитивно в этой очень негативной ситуации".

19 июня стало известно, что туристическое подводное судно, совершавшее тур к затонувшему "Титанику" пропало с радаров и перестало выходить на связь. Власти Канады и США начали поиск пропавшего батискафа. 

Военно-морские силы США заявили, что обнаружили "аномалию", которая, вероятно, стала причиной взрыва в субмарине "Титан".

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Жертвами OceanGate являются Сулеман Давуд, Шахзада Давуд и Хэмиш Хардинг, а также исследователь Титаника Поль-Анри Нарголе и основатель и генеральный директор OceanGate Стоктон Раш.

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