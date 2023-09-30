Про батискаф "Титан" снимут фильм

Катастрофу подводной лодки "Титан" снимают в фильме, сценаристы обещают почтить память жертв, сообщает Zakon.kz.

По данным Deadline, фильм о взрыве подводной лодки "Титан" в июне 2023 года снимет MindRiot Entertainment.

Сценаристами фильма являются Джастин МакГрегор и Джонатан Кизи.

"Трагедия Титана — это еще один пример дезинформированной и быстродействующей системы, в данном случае нашего непрерывного, круглосуточного медиа-цикла, который осуждает и разрушает жизни стольких людей без какой-либо надлежащей правовой процедуры", — сказал один из сценаристов фильма Джонатан Кизи.

Также сценарист пообещал почтить память погибших в трагедии.

"Наш фильм не только отдаст дань уважения всем, кто причастен к подводной трагедии, и их семьям, но и послужит средством решения более макроэкономической проблемы, связанной с природой современных средств массовой информации".

MindRiot Entertainment также разрабатывает документальный сериал Salvaged о произошедших событиях.



18 июня 2023 года подводная лодка "Титан" компании Oceangate исчезла у побережья Ньюфаундленда, Канада, в северной части Атлантического океана. После четырехдневных поисков возле места крушения "Титаника" были обнаружены обломки, и был сделан вывод, что подводный аппарат взорвался. Во время взрыва погибли пять человек.