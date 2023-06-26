В Улытауской области ограничат посещение леса из-за пожарной опасности

Подготовлено постановление акимата "Об ограничениях в период повышенной пожарной опасности на территории государственного лесного фонда области Ұлытау", сообщает Zakon.kz.

"Ввести ограничения на период высокой пожарной опасности посещение физическими лицами лесов и въезд в них транспортных средств, а также проведение определенных видов работ на территории государственного лесного фонда области Ұлытау", - говорится в документе.

В связи с чем государственному учреждению "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Ұлытау" предписано:

своевременно информировать о высокой пожарной опасности в лесной зоне;



принять необходимые меры по установке охранных постов на основных путях при въезде на территорию государственного лесного фонда.



Контроль за исполнением постановления возложен на курирующего заместителя акима области Ұлытау.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 11 июля.

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