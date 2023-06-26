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В Улытауской области ограничат посещение леса из-за пожарной опасности

В Улытауской области ограчат посещение леса из-за пожаров Фото: pixabay
Подготовлено постановление акимата "Об ограничениях в период повышенной пожарной опасности на территории государственного лесного фонда области Ұлытау", сообщает Zakon.kz.

"Ввести ограничения на период высокой пожарной опасности посещение физическими лицами лесов и въезд в них транспортных средств, а также проведение определенных видов работ на территории государственного лесного фонда области Ұлытау", - говорится в документе.

В связи с чем государственному учреждению "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Ұлытау" предписано:

  • своевременно информировать о высокой пожарной опасности в лесной зоне;
  • принять необходимые меры по установке охранных постов на основных путях при въезде на территорию государственного лесного фонда.

Контроль за исполнением постановления возложен на курирующего заместителя акима области Ұлытау.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 11 июля.

По информации РГП "Казгидромет" в ряде регионов Казахстана, включая Улытаускую область, сохраняется высокая пожароопасность.

Ранее сообщалось, что в Абайской области сильный разгорелся сильный пожар, во время которого сгорело 60 тысяч гектаров леса. Погибли 14 человек. Их посмертно наградили орденами.

Рядом с Астаной несколько дней пожарные тушили загоревшийся сухостой.

Накануне на территории Иле-Балхашского резервата загорелось 150 гектаров камыша. Общая площадь пожара составляла порядка 6200 га.

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