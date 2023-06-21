Третий день тушат пожар близ Астаны: хронология событий

Третий день пожарные подразделения тушат разгоревшийся сухостой и камыш между шоссе Коргалжын и объездной дорогой в сторону Косшы, рядом с Астаной. Zakon.kz узнал детали происшествия и составил полную хронологию ЧП.

Первые сообщения о возгорании

Первым тревожным сигналом о пожаре стал дым, который заметили астанчане на левом берегу столицы. 19 июня 2023 года в социальных сетях жители Астаны стали делиться фотографиями дыма, надвигающегося на город.

В пресс-службе столичного ДЧС объяснили его появление горением сухостоя.









Спасатели пояснили, что 19 июня к ним поступило сообщение о пожаре между шоссе Коргалжын и объездной дорогой в сторону Косшы. В 9:12 подразделения ДЧС Астаны выехали на место происшествия.

Борьба с огнем на месте пожара

К трем часам дня в тушении пожара близ Астаны было задействовано 140 человек личного состава и 21 единица техники ДЧС, восемь поливомоечных машин акимата и 10 единиц техники "Астана Орманы".





По информации ДЧС, пожарные работали над ликвидацией возгорания, предварительная площадь к тому времени составляла 15 га.



Как отметили в ведомстве, тушение пожара осложнял сильный порывистый ветер и болотистая местность. Также не способствовали тушению сложности с подъездными путями к очагу возгорания.

Акимат обратился к столичным жителям

19 июня ближе к 16:00 акимат Астаны обратился к горожанам. Отмечалось, что из-за горящего сухостоя между шоссе Коргалжын и объездной в сторону города Косши в столице наблюдаются клубы дыма. В связи с этим Управление общественного здравоохранения города призвало жителей Астаны воздержаться от выхода на улицу без острой нужды.

Также астанчанам и гостям города рекомендовали закрыть окна в квартирах, а на улице надевать маски. Эти просьбы в большей степени относились к людям с заболеваниями органов дыхания.

Информация о качестве воздуха в Астане

Тем временем в РГП "Казгидромет" предоставили информацию о качестве воздуха в столице. На 16:50 19 июня превышения предельно допустимых концентраций наблюдались в районе поста №7 на левобережье города по ул. Туркестан, 2/1.

Превышения ПДК были отмечены по оксиду азота (девять случаев превышений до 2 ПДК), диоксиду азота (42 случая превышений до 2 ПДК).

Вместе с тем превышения ПДК были зафиксированы на посту №8 в мкр. Коктал по озону (19 случаев) до 1,1 ПДК и сероводороду (18 случаев) до 1,3 ПДК.

На тот час в Астане (согласно данным синоптиков) наблюдался ветер южный и юго-западный с порывами до 16 м/с. В конце дня синоптики обещали сильный дождь, грозу, град, шквал.

Картина была следующей:









Смаилов дал поручения министру по ЧС

Вечером 19 июня премьер-министр РК Алихан Смаилов заслушал информацию министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова о принимаемых мерах по тушению возгорания сухостоя возле Астаны.

По словам главы МЧС, в тот момент складывалась следующая ситуация:

в районе озера Талдыколь на солончаковой местности горел камыш и сухостой на предварительной площади 15 га, угрозы жилому массиву не было.

Над ликвидацией пожара работали 158 человек и 33 единицы техники.

Сырым Шарипханов отметил, что тушение пожара осложнялось сильным порывистым ветром, болотистой землей, а также отсутствием подъездных путей.



Глава правительства поручил министру усилить группировку сил и спецтехники, а также принять дополнительные меры по ликвидации огня.

К тушению пожара подключили вертолеты

Примерно в 17:40 19 июня астанчане заметили в небе два вертолета, которые направились на тушение пожара под Астаной. Как позже сообщили в ДЧС города, к тушению уже разросшейся площади пожара привлекли два вертолета МИ-17 Минобороны.

Жителей попросили проявить бдительность и принять следующие меры предосторожности:



следовать рекомендациям ДЧС и других достоверных источников;

если вы находитесь на улице, рекомендуется надеть маску для защиты от дыма;

закройте окна и двери, чтобы предотвратить проникновение дыма в помещение.

На место пожара прибыл министр по ЧС

Позднее стало известно, что на место пожара прибыл министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов.





В тушении на тот момент задействовали 158 человек личного состава и 33 единицы техники ДЧС столицы, технику акимата города и "Астана Орманы", а также два вертолета Ми-17 Минобороны.





На месте пожара сформировали Оперативный штаб пожаротушения. После анализа создавшейся обстановки было известно, что угрозы жилым домам и лесному массиву нет.





Площадь пожара увеличилась до 80 гектаров





К 20:30 19 июня стало известно, что площадь пожара близ Астаны увеличилась до 80 гектаров.





К тому времени в районе Нура около озера Талдыколь на солончаковой местности продолжали гореть камыш и сухостой. Площадь горения была оценена предварительно.









Локализация пожара

К 21:09 от огнеборцев поступило сообщение о том, что пожар удалось локализовать.

На месте ЧП работали два вертолета с водно-сливными устройствами, которые уже произвели 18 сбросов, а это около 63 тонн воды.

Министр по ЧС Сырым Шарипханов распорядился привлечь к месту происшествия дополнительную группировку сил и средств из ДЧС Акмолинской и Карагандинской областей.











Министр все еще был на месте и на личном контроле держал ситуацию с пожаром.

"Для тушения всего задействованы столичные пожарные – 143 человека личного состава и 21 единица техники, работники МИО – 11 человек и 10 поливомоечных машин, один трактор и "Астана Орманы" – 10 человек и 4 единицы техники, в т.ч. один трактор. Два трактора производят опашку по периметру горения", – значилось в информации от спасателей.

По данным синоптиков, температура воздуха находилась в пределах +23 градусов. Ветер был южного направления с порывами до 15 м/с.

Пожар по-прежнему не представлял угрозы жилым домам и лесному массиву.

Борьба с огнем продолжалась





На 21:25 19 июня двумя вертолетами было осуществлено более 40 сбросов воды общим объемом порядка 150 тонн.

Вторые сутки шло тушение пожара близ Астаны

Пожарные подразделения ДЧС Астаны по состоянию на 20 июня уже вторые сутки боролись с разгоревшимся сухостоем и камышом.



По данным столичных спасателей, к 11 часам пожарные производили тушение отдельных очагов тления сухостоя. Площадь оставалась прежней – 80 га.

Было отмечено, что с утра АО "Казавиаспас" осуществило 17 сбросов воды – 51 тонну.

С начала тушения вертолетами Министерства обороны и АО "Казавиаспас" всего было произведено 59 сбросов воды: ориентировочно – 198 тонн.

Над ликвидацией пожара работали 185 человек личного состава и 37 единиц техники ДЧС Астаны, Акмолинской и Карагандинской областей, шесть поливомоечных машин акимата города.

МЧС: Ликвидация пожара в Астане может занять до двух недель

Вечером 20 июня министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов сообщил, сколько времени потребуется на ликвидацию пожара близ Астаны.

По его словам, ситуация с разгоревшимся сухостоем и камышом между шоссе Коргалжын и объездной дорогой в сторону Косшы стабильная, но ликвидация пожара может занять неделю-две.

"Все зависит от внешних факторов и, естественно, от работы наших подразделений и осадков... Пожар может возобновиться. Там есть такое наслоение. Там могут быть искры. Сейчас там работают около 200 человек. Сменно работают. Два вертолета задействованы", – отметил Сырым Шарипханов.





Фото: Zakon.kz

Одной из причин разрастания пожара глава МЧС назвал ветер.



"Какой силы был ветер. Он раздувал пламя и дым до такой степени, что его нельзя было просто так водой затушить. Там достаточное количество было и пожарных, и техники", – пояснил министр.

При этом он отметил, что окончательную причину пожара может назвать специально созданная комиссия. По его мнению, факторов много и говорить об этом рано.

"Может быть, кто-то курил там, может, это оптический эффект от брошенной бутылки, может быть, поджог. Всякое может быть", – заключил Сырым Шарипханов.

Также министр заострил внимание на критике, которая распространялась в соцсетях. Некоторые пользователи подчеркнули, что степной пожар в Астане опять пошли тушить лопатами. Министр по ЧС объяснил, что это один из способов тушения пожара – во всем мире применяют при борьбе с огнем лопаты и хлопушки, а очаги обильно заливают водой.

Ситуация с пожаром близ Астаны на 19:46 20 июня

Пожарные продолжали работать над тушением возгорания сухой травы, площадь была той же – 80 га.

С начала пожара авиация 74 раза сбросила 222 тонны воды. Всего к тушению пожара привлекли 172 человека, 46 единиц техники и два вертолета.



Тушение пожара находилось на личном контроле министра по ЧС Сырыма Шарипханова.

Вечером силы и средства ДЧС Карагандинской и Акмолинской областей убыли домой.

Фото: gov.kz

Ситуация на 21 июня

Сотрудники ДЧС Астаны "Астана Орманы" продолжают работы по проливке отдельных дымоточек внутри горельника, опашке и окарауливанию мест пожара. С начала тушения пожара авиацией осуществлено 149 сбросов воды объемом 447 тонн.

Всего в тушении задействовано уже 34 человека, восемь единиц техники.



Штаб пожаротушения на месте продолжает работу.

Волонтеры и акимат организовали питание для участников тушения пожара.