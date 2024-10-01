Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Барыс" пропустил больше всех шайб в новом сезоне КХЛ

Хоккей Серия Неудач, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 15:41 Фото: Instagram/barys_official
Казахстанский клуб "Барыс" крайне неудачно начал новый сезон в Континентальной хоккейной лиге, проиграв девять из 11 матчей регулярного чемпионата с общим счетом 10:41, сообщает Zakon.kz.

30 сентября коллектив Вячеслава Буцаева в Астане был сокрушен нижегородским "Торпедо" (1:10) и потерпел девятое поражение в чемпионате КХЛ.

"Те ошибки, которые допустили, это даже не уровень молодежного хоккея. Элементарные вещи. Начинали придумывать что‑то из ряда вон выходящее. Команда расклеилась. Самое важное, что не увидел на льду лидеров, кто бы мог в этой ситуации собрать команду. Очень много претензий ко многим ребятам. У нас из всего войска была только пара человек‑воинов".Главный тренер "Барыса" Вячеслав Буцаев

В активе "астанчан" на данный момент имеется всего лишь две победы, одна в основное время, другая в овертайме.


Столичная дружина за 11 матчей на старте сезона пропустила больше всех – 41 шайбу, забив при этом всего 10. 

"Тяжело и стыдно, хотелось бы извиниться перед болельщиками за безволие и бесхарактерность. В нашей команде было несколько человек, которых можно было отметить, но на поле играет 20. Эти несколько человек и болельщики были лучшими игроками матчей. Много претензий, вопросов по многим компонентам и аспектам. Самое главное – это характер многих хоккеистов. Большинство не дотягивают до уровня профессионального хоккеиста и игры в этой лиге. Я впервые в тренерской карьере проигрываю матч с таким счетом. Если сказать, что для меня это больно, это мягко сказать. Думаю, перемены уже назрели".Вячеслав Буцаев

В копилке "Барыса" сейчас 5 баллов и команда занимает предпоследнее 22-е место в турнирной таблице КХЛ.

Следующий матч клуб из Астаны проведет против московского "Спартака" 3 октября.

Вячеслав Буцаев стал новым главным тренером столичного коллектива всего лишь неделю назад. За это время его команда одержала одну победу и проиграла две игры. 

Читайте также

Футбол Мнение Ветерана
Лучший бомбардир "Челси" высказался о Роналду и Месси
Футбол Заявка Лига Чемпионов
Мбаппе возвращается в строй "Реала" к игре против команды своего брата
Стендовая стрельба Золото КА-2024
Казахстан стал лучшим в медальном зачете Кубка Азии по стендовой стрельбе
Куандык Шынасилов
Барыс КХЛ 2024 год Хоккей
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
&quot;Только не развод&quot;: Мадина Садвакасова заявила об изменениях в жизни
"Только не развод": Мадина Садвакасова заявила об изменениях в жизни
Карта Казахстан
Какое экономическое будущее ждет соседей Казахстана по Центральной Азии
Солнечное затмение
Солнечное затмение: жизнь может круто поменяться на этой неделе
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: