"Барыс" пропустил больше всех шайб в новом сезоне КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" крайне неудачно начал новый сезон в Континентальной хоккейной лиге, проиграв девять из 11 матчей регулярного чемпионата с общим счетом 10:41, сообщает Zakon.kz.

30 сентября коллектив Вячеслава Буцаева в Астане был сокрушен нижегородским "Торпедо" (1:10) и потерпел девятое поражение в чемпионате КХЛ.

"Те ошибки, которые допустили, это даже не уровень молодежного хоккея. Элементарные вещи. Начинали придумывать что‑то из ряда вон выходящее. Команда расклеилась. Самое важное, что не увидел на льду лидеров, кто бы мог в этой ситуации собрать команду. Очень много претензий ко многим ребятам. У нас из всего войска была только пара человек‑воинов". Главный тренер "Барыса" Вячеслав Буцаев

В активе "астанчан" на данный момент имеется всего лишь две победы, одна в основное время, другая в овертайме.





Столичная дружина за 11 матчей на старте сезона пропустила больше всех – 41 шайбу, забив при этом всего 10.

"Тяжело и стыдно, хотелось бы извиниться перед болельщиками за безволие и бесхарактерность. В нашей команде было несколько человек, которых можно было отметить, но на поле играет 20. Эти несколько человек и болельщики были лучшими игроками матчей. Много претензий, вопросов по многим компонентам и аспектам. Самое главное – это характер многих хоккеистов. Большинство не дотягивают до уровня профессионального хоккеиста и игры в этой лиге. Я впервые в тренерской карьере проигрываю матч с таким счетом. Если сказать, что для меня это больно, это мягко сказать. Думаю, перемены уже назрели". Вячеслав Буцаев

В копилке "Барыса" сейчас 5 баллов и команда занимает предпоследнее 22-е место в турнирной таблице КХЛ.

Следующий матч клуб из Астаны проведет против московского "Спартака" 3 октября.



Вячеслав Буцаев стал новым главным тренером столичного коллектива всего лишь неделю назад. За это время его команда одержала одну победу и проиграла две игры.