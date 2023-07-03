Сергей Шойгу впервые прокомментировал мятеж ЧВК "Вагнер"
"Не могу не затронуть еще один вопрос, исчерпывающие ответы на который уже дал наш верховный главнокомандующий. Речь идет о попытке 23-25 июня дестабилизировать обстановку в России", – сказал Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании 3 июля.
Эти планы, как отметил глава Минобороны РФ, "провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу".
"Провокация не повлияла на действия группировок российских войск, военнослужащие продолжали решать возложенные на них задачи".Сергей Шойгу
В ночь на 24 июня 2023 года в Ростовской области участники ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным предприняли попытку военного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал организаторов мятежа предателями страны.
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27 июня, через три дня после разрешения конфликта, уголовное дело в отношении Евгения Пригожина прекратили. Владимир Путин выступил с видеообращением к нации, где поблагодарил военных.