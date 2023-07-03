В Астане осудили руководителей "Оператор РОП" и экс-вице-министра экологии

3 июля межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес приговор руководителям ТОО "Оператор РОП", сообщает Zakon.kz.

Суд установил, что трое руководителей РОП, поочередно, начиная с 2016 года, при пособничестве вице-министра экологии (ранее председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭ РК), неоднократно совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере.

"Хищение совершено путем необоснованных оплат услуг аффилированной кампании по утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств по завышенной стоимости. Общая сумма причиненного ущерба 26,8 млрд тенге", – говорится в сообщении.

Как отметили в суде, вице-министр экологии, злоупотребляя своими полномочиями, подписал незаконный приказ, которым ввел расширенные обязательства производителей и импортеров кабельно-проводниковой продукции.

"В результате чего наступили тяжкие последствия в виде причиненного ущерба более 325 млн тенге", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот же период руководители ТОО "Оператор РОП", при пособничестве экс-вице-министра, покушались похитить 180 млрд. тенге, находящиеся на счету ТОО. Хищение осужденные планировали совершить при строительстве аффилированной компанией шесть мусоросжигающих заводов на территории Казахстана.

Финансирование строительства осужденные необоснованно включили в мероприятия по реализации Инвестиционной политики на 2022 год.

"Также руководитель К. и учредитель М. (находятся в розыске) ТОО, используя управленческие функции в коммерческой организации, злоупотребляя полномочиями, под видом получения дивидендов, совершили хищение бюджетных средств в размере 920 млн тенге", – рассказали в суде.

Вина осужденных доказана. Также установлен размер причиненного ущерба в 28,2 млрд тенге.

Приговором суда К. (директора ТОО в период c 2016 по 2019 г.) признали виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. ст. 189 ч.4 п.2), 250 ч.1, 24 ч.3, 28 ч.3 – ст.189 ч.4 п.2) УК и осудили к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет.

К. (директора ТОО в период с 2019 по 2022г.) признали виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст. 189 ч.4 п.2), 24 ч.3 УК и осудили к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет.

П. также признали виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст. 28 ч.5, 189 ч.4 п.2), 24 ч.3, 28 ч.5 - ст. 189 ч.4 п.2), 361 ч.4 п.3) УК и осудили к 7 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе.

Финансового директора Т. признали виновным по ст.250 ч.1 УК и осудили к 2 годам лишения свободы. На основании п.1) ст.3 Закон РК от 7 декабря 2021 года "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости РК" наказание ему сокращено на ½ и окончательно назначено 1 год лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет.

Президенту РК будет внесено представление о лишении осужденных К., П. и К. государственных наград.

Гражданский иск удовлетворен на сумму 28,2 млрд. тенге в пользу АО "Ж".

Также в доход государства конфисковано движимое и недвижимое имущество осужденных, добытое преступным путем.

Приговор не вступил в законную силу.

19 января 2022 года правительство приняло постановление прекратить деятельность по утильсбору "Оператора РОП".

26 января сотрудники Антикоррупционной службы задержали бывшего вице-министра экологии Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО "Оператор РОП" Медета Кумаргалиева по подозрению в коррупции.

Экс-гендиректора ТОО "Оператор РОП" подозревали в хищении 20 млрд тенге.