Массовое отравление в Кентау: у шести сотрудников кафе выявили золотистый стафилококк

Новые подробности массового отравления в одном из кафе Кентау корреспонденту Zakon.kz рассказала заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана Марал Рахимжанова.

По данным Марал Рахимжановой, количество пострадавших с 92 возросло до 100 человек.

"Из 100 человек госпитализированы 58, в инфекционное отделение Кентау поступили 50 человек (17 уже выписали), восемь поступили в инфекционное отделение центральной больницы Туркестана. Состояние у больных средней степени тяжести. 25 человек находятся на амбулаторном лечении", – сообщила заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Марал Рахимжанова.

Во время эпидемиологического опроса все пострадавшие связали свое отравление с употреблением пищи, приобретенной в кафе "Ризык Рауаны". Она отметила, что продуктом, который мог стать причиной отравления сотни человек, является курица.

"Для лабораторного исследования была отобрана вся продукция – готовые блюда и сырые продукты. Также был проверен персонал. На сегодняшний день у шести сотрудников выявили носительство золотистого стафилококка. Это повар, курьер, посудомойка и официанты", – рассказала Марал Рахимжанова.

Сейчас кафе не работает, расследование продолжается. По постановлению главного санврача Кентау, за отсутствие медкнижек отстранены восемь сотрудников.

Примечательно, что в 2022 году в этом же кафе было зарегистрировано два случая массового отравления. Первый в августе, тогда отравились восемь человек. Вот только за нарушение владелец отделался лишь штрафом.

Спустя всего месяц, в октябре, с жалобами на отравление в больницы обратились еще 168 человек. Уголовное дело завели, и даже рассмотрели в суде, но приостановили на основании заявления о примирении сторон.

"Фактически пострадало 168 человек, а уголовное дело было закрыто по заявлению следователя, на основании отзыва заявления от восьми пострадавших. То есть мнение 160 граждан не было учтено. По данному факту Департамент СЭК Туркестанской области направил документы в прокуратуру для правовой оценки", – заявила она.

27 июня в Кентау произошло массовое пищевое отравление в одном из кафе. 28 июня городской отдел полиции завел уголовное дело.

29 июня стало известно о 92 пострадавших.