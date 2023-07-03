В Минэнерго прокомментировали информацию об остановке трех НПЗ
Атырауский НПЗ.
В связи с глубокой посадкой электроэнергии произошла аварийная остановка технологических и вспомогательных объектов Атырауского НПЗ.
Начался прием электроэнергии, ведутся работы по поэтапному запуску завода.
Накопленные запасы ГСМ достаточны для обеспечения населения.
Шымкентский НПЗ.
Шымкентский НПЗ продолжает работу с учетом регенерации катализатора установки каталитического риформинга с ограничением выпуска автобензина Аи-95. Регенерация и пуск будут завершены 14 июля.
Накопленные запасы ГСМ достаточны для обеспечения населения.
Павлодарский НХЗ.
Завод находится на плановом ремонте и начинает пуск 19 июля.
Накопленные запасы ГСМ достаточны для обеспечения населения.
Совокупные запасы ГСМ (на нефтебазах, в пути и резервуарах НПЗ) в стране обеспечивают бесперебойное покрытие потребности рынка.
Вечером 3 июля появились новости о ЧП из Атырау - там отключились свет и вода. Позже стало известно, что из-за глубокой посадки электроэнергии со стороны внешних сетей аварийно остановились технологические установки АНПЗ, ориентировочно в 18:47 произошло полное отключение электроснабжения завода. Причиной тому стала авария на МАЭК.
Позже в Минэнерго рассказали о запасах бензина в стране.