В Минэнерго прокомментировали информацию об остановке трех НПЗ

В Министерстве энергетики Республики Казахстан опровергли информацию об остановке трех казахстанских нефтеперерабатывающих заводов, сообщает Zakon.kz.

Атырауский НПЗ.

В связи с глубокой посадкой электроэнергии произошла аварийная остановка технологических и вспомогательных объектов Атырауского НПЗ.

Начался прием электроэнергии, ведутся работы по поэтапному запуску завода.

Накопленные запасы ГСМ достаточны для обеспечения населения.

Шымкентский НПЗ.

Шымкентский НПЗ продолжает работу с учетом регенерации катализатора установки каталитического риформинга с ограничением выпуска автобензина Аи-95. Регенерация и пуск будут завершены 14 июля.

Накопленные запасы ГСМ достаточны для обеспечения населения.

Павлодарский НХЗ.

Завод находится на плановом ремонте и начинает пуск 19 июля.

Накопленные запасы ГСМ достаточны для обеспечения населения.

Совокупные запасы ГСМ (на нефтебазах, в пути и резервуарах НПЗ) в стране обеспечивают бесперебойное покрытие потребности рынка.

Вечером 3 июля появились новости о ЧП из Атырау - там отключились свет и вода. Позже стало известно, что из-за глубокой посадки электроэнергии со стороны внешних сетей аварийно остановились технологические установки АНПЗ, ориентировочно в 18:47 произошло полное отключение электроснабжения завода. Причиной тому стала авария на МАЭК.

Позже в Минэнерго рассказали о запасах бензина в стране.

