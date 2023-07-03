КазМунайГаз: Продолжается отгрузка топлива со всех казахстанских НПЗ

В АО НК "КазМунайГаз" заверили, что отгрузка топлива со всех казахстанских НПЗ продолжается, сообщает Zakon.kz.

3 июля в 18:25 (по времени Астаны) из-за отключения подачи электроэнергии со стороны внешних сетей произошла остановка ТОО "АНПЗ".

В результате этого происшествия остановились технологические установки предприятия, запитанные от внешних сетей. Установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АТ-2 продолжает работать, так как обеспечивается электроэнергией за счет внутренней генерации на теплоэлектроцентрали предприятия.

Производство нефтепродуктов на АНПЗ будет возобновлено после стабилизации подачи электроэнергии со стороны внешних сетей и вывода технологических установок на стабильный режим. Сразу после возобновления подачи электроэнергии отгрузка нефтепродуктов будет произведена за счет имеющихся запасов в резервуарах завода (автобензины – 26 000 тонн, дизтопливо – 33 000 тонн, сжиженный нефтяной газ (СНГ) – 1200 тонн, что соответствует 7 дням отгрузки).

Краткосрочная остановка Атырауского НПЗ не окажет отрицательного влияния на рыночную ситуацию, поскольку текущие остатки бензина Аи-92 и дизельного топлива в республике составляют объем месячного потребления, Аи-95 – двухнедельного потребления страны. Даже с учетом того, что Павлодарский нефтехимический завод остановлен на плановый ремонт, а Шымкентский НПЗ частично остановлен для работ на установке риформинга, отгрузка нефтепродуктов с предприятий не прекращается.

"Вместе с тем сообщаем, что в 18:29 по времени г. Астана в связи с аварией на 1-м энергоблоке МАЭК произошла аварийная остановка генерирующих установок на ПГТЭС ТОО "KUS", что привело к полному отключению электроэнергии на ТОО "KPI inc". Пресс-служба АО НК "КазМунайГаз"

Ранее в Минэнерго прокомментировали информацию об остановке трех НПЗ.



Вечером 3 июля появились новости о ЧП в Атырау – там отключились свет и вода. Позже стало известно, что из-за глубокой посадки электроэнергии со стороны внешних сетей аварийно остановились технологические установки АНПЗ, ориентировочно в 18:47 произошло полное отключение электроснабжения завода. Причиной тому стала авария на МАЭК.

Также в Минэнерго рассказали о запасах бензина в стране.